ANUNT DE ULTIMA ORA! Vom avea VAR in Liga 1! Cand va fi implementat sistemul video

Majoritatea conducatorilor echipelor din Liga 1 au cerut in debutul sezonului actual implementarea sistemului VAR.

In acest sezon, Liga 1 nu va beneficia de arbitrajul video nici macar in playoff si playout. Tehnologia pe care au implementata-o majoritatea campionatelor din Europa ar urma sa ajunga in Liga 1 din sezonul urmator.

LPF a informat cluburile din primul esalon al fotbalului romanesc ca procedurile pentru pregatirea operatorilor si arbitrilor ar urma sa inceapa din ianuarie 2021, potrivit Gazeta. Perioada de training este estimata sa dureze 6 luni

Cat de curand va fi semnat un acord intre Liga Profesionista de Fotbal, Comisia Centrala a Arbitrilor si detinatorul drepturilor TV. Pentru ca arbitrii sa se obisnuiasca cu noul sistem, in perioada urmatoare vor fi organizate partide amicale in care centralii vor fi ajutati din cabina VAR.