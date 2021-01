ANUNT DE ULTIMA ORA | Valeriu Iftime isi freaca mainile de fericire! Primul jucator care pleaca de la FC Botosani! "Azi am negociat cu o echipa din Turcia!"

Valeriu Iftime a facut dezvaluiri despre primul jucator care va pleca de la FC Botosani.

Hamdiou Keyta, fotbalistul care a fugit din cantonamentul lui FC Botosani, pentru ca avea oferte de la o alta echipa, este primul fotbalist care o poate parasi pe FC Botosani. Francezul a incercat sa ii forteze mana omului cu banii de la Botosani, dar acum s-a intors la echipa. In acest moment, Iftime a primit o oferta rezonabila pentru jucator si este de acord cu transferul lui Keyta.

Chiar daca cele mai asteptate plecari erau ale lui Harut si Chindris, cel mai bun marcator al echipei se va transfera de la Botosani.

"El a avut o oferta, au periat-o toti impresarii si a venit cu o gluma. I-am spus sa vina cu o oferta serioasa, sa joace meciul care a fost joia trecuta, am vorbit eu miercuri cu el personal, dupa care el miercuri dupa ce a vorbit cu mine, a si plecat. Cine l-a sfatuit sa se dea lovit, ca nu poate, nu mai conteaza. Dupa ce a vazut ca nu suntem un sat fara stapan, nu e o lupta eu cu Keyta sau clubul cu Keyta, e o nuanta pe care trebuie sa o stie toti fotbalistii care vin la Botosani, acest club trebuie respectat.

I-am spus ca ii dau drumul in niste conditii foarte clare, sa vina la club, a revenit vineri la club, a spus ca a gresit, azi am negociat cu o echipa din Turcia un contract relativ rezonabil pe care cred ca il vor plati. S-ar putea ca pana maine sa fie situatia clarificata, sa primeasca o sanctiune de la mine ca a lipsit, ca a fugit de la club, tine de regulamentul nostru intern. Si apoi sa-i dau drumul", a spus Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.

Hamidou Keyta a intrat in ultimele 6 luni de contract si este dorit de Denizlispor, echipa din primul esalon al fotbalului din Turcia. In acest sezon, el a jucat in 16 partide in tooate competitiile pentru Botosani, a marcat 9 goluri si a oferit 2 pase decisive.