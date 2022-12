Antrenorul convins că poate lucra la FCSB: "Trebuie să am o discuție cu domnul Becali și MM mai întâi"

În acte delegat, dar neoficial antrenor principal la FCSB, Pintilii deține în prezent doar licența UEFA B, obținută în Republica Moldova. Astfel, fostul mijlocaș nu are dreptul de a fi și oficial principal al echipei, iar la meciuri nu poate da indicații.

Ilie Poenaru, convins că poate antrena FCSB

Înainte de a miza pe Pintilii, Gigi Becali a recunoscut că unul dintre favoriții săi pentru postul de antrenor la FCSB este Ilie Poenaru, la acel moment aflat sub contract cu UTA Arad. În cele din urmă, finanțatorul vicecampioanei a apelat la varianta Mihai Pintilii, iar Poenaru a rămas liber de contract.

Deși este cunoscută implicarea lui Gigi Becali în ceea ce privește mai multe decizii ale antrenorului, Ilie Poenaru este convins că ar putea lucra fără probleme la FCSB.

"Probabil cum au reuşit acei puţini antrenori. Întâi trebuie să am o discuţie cu domnul Becali, cu MM, sunt genul care comunică şi tot timpul vin cu argumente la ceea ce vreau să fac. Totul se face prin puterea convingerii şi prin a demonstra. Nu este singurul din România, mai sunt patroni în ţară care dau bani şi, eu cred, că şi alţi patroni au o implicare, chiar dacă nu e vizibilă. Până la urmă sunt banii dânşilor, e un business din care vor să câştige.

Bineînţeles, şi noi, până la urmă, de asta facem o şcoală, asta-i meseria noastră şi trebuie să fim lăsaţi să ne facem această meserie aşa cum ştim, pentru că noi plătim", a spus Ilie Poenaru, pentru Orange Sport.

Ilie Poenaru: "Sunt pregătit să antrenez orice echipă din acest campionat"

Totodată, Poenaru spune că se simte pregătit să antreneze orice echipă din campionatul României, având în vedere experiența acumulată în ultimii ani la nivelul Ligii 1.

"Da, în acest moment am trecut prin multe etape ale vieţii şi am trecut prin multe situaţii, cred că am ajuns la o maturitate destul de bună şi la un echilibru şi am acumulat foarte multă experienţă şi cred că sunt pregătit, fără falsă modestie, să antrenez orice echipă din acest campionat", a mai spus Poenaru.

De-a lungul carierei, Poenaru a mai antrenat la FC Voluntari, Dinamo U19, Academica Clinceni, Gaz Metan și UTA Arad. Tehnicianul este liber de contract de la 1 noiembrie.