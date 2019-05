Antrenor NOU la Craiova? Prima reactie a lui Neagoe dupa ce s-a despartit de Sepsi: "Sigur, merg la Craiova"

Eugen Neagoe e aproape sa fie numit din vara antrenor la Craiova.

Neagoe s-a despartit astazi oficial de Sepsi. Nu va ramane prea mult timp fara contract. Sursele www.sport.ro sustin ca negocierile dintre sefii oltenilor si fostul secund al nationalei sunt aproape de o concluzie favorabila.

Neagoe a raspuns cu o gluma cand a fost intrebat de tratativele cu Rotaru: "Merg la Craiova, sigur. Dar in vacanta, pentru ca am rude si prieteni acolo!"

"Nici nu stiu in momentul asta ce sa spun... Am vorbit cu baietii, mi-am luat la revedere de la ei. Am facut lucruri frumoase impreuna. Am facut o performanta, e una istorica pentru Sfantu Gheorghe. Ce mai conteaza acum de ce am plecat? A fost la initiativa patronului, desigur. Mai aveam contract un an de zile, dar asta a fost decizia clubului. Am stat, am baut o cafea impreuna. Pana la urma, ne-am despartit prieteni.

La Craiova merg sigur, dar merg pentru ca e acasa. Merg la familie, in vacanta. Imi vad familia, rudele. Am casa in Craiova, chiar daca stau in Bucuresti de multi ani. Nu am nimic de comentat in privinta echipei de fotbal, nu am discutat nimic cu cei de acolo. Chiar nu pot sa spun ce mi-as dori eu, dar la Craiova e o atmosfera senzationala, suporterii sunt aproape de echipa. Sa joci cu 25 000 - 30 000 de suporteri in spate e formidabil. Craiova beneficiaza de cele mai bune conditii. Stadion superb, echipa foarte buna", a spus Neagoe pentru PRO TV.

DEMIS DE SEPSI CU 3 ETAPE INAINTE DE FINALUL SEZONULUI

Intr-o conferinta de presa care a avut loc azi, patronul Dioszegy si Neagoe au anuntat rezilierea contractului. Neagoe pleaca de la Sf. Gheorghe cu 3 etape inainte de finalul play-off-ului. De pregatirea echipei in ultimele jocuri ale campionatului se va ocupa Marin Barbu.