CUTREMUR la o echipa din play-off: antrenorul vrea sa plece cu 3 etape inainte de final! Motivul pentru care isi da demisia

O echipa din play-off ar putea ramane fara antrenor cu trei etape inainte de finalul sezonului.

Eugen Neagoe vrea sa plece de la Sepsi si a avut deja o intrevedere cu sefii clubului. Potrivit GazeteiSporturilor, Neagoe nu ar fi de acord ca noul director general al echipei, Attila Hadnagy, sa fie cel care decide transferurile din vara. Neagoe si-ar dori ca el sa fie cel care decide tot ce misca in club.

"Da, este adevarat, suntem in curs de discutie. Inca nu s-a luat o hotarare finala. S-a discutat astazi in privinta asta, dar nu s-a ajuns la ceva concret si urmeaza sa vedem zilele urmatoare. A fost o discutie amicala, nu se pune problema sa ne despartim de cineva cu scandal. Vrem sa strangem mana ca intre oameni profesionisti si sa ne respectam reciproc mai departe. Deocamdata nu ne-am gandit la niciun inlocuitor, nu s-a batut palma pe aceasta despartire. Mai avem trei etape, il avem pe domnul Barbu care are licenta pro si poate sa asigure interimatul, dar nici cu el nu am discutat. El este antrenor la centrul nostru de copii si juniori, la U17. Nu am discutat cu dansul, am fost la discutii numai cu Eugen", a declarat Janos Bokor pentru ProSport.

Vine la Craiova?

Daca se va oficializa despartirea de Sepsi, Eugen Neagoe ar putea deveni o varianta pentru Craiova. Oltenii s-au despartit de Devis Mangia si l-au numit pe Papura pana la finalul sezonului. In perioada de vara, Craiova va cauta cel mai probabil un antrenor cu CV, capabil sa se lupte la titlu in stagiunea viitoare.

Numele lui Neagoe a aparut pe lista posibililor inlocuitori ai lui Mangia imediat dupa ce italianul a plecat de la Craiova. La acea data, atat oltenii, cat si Neagoe au infirmat scenariul insa ambele parti au lasat de inteles ca mutarea s-ar putea realiza in viitor.