Andrei Ivan, după a treia înfrângere consecutivă: ”Asta ne-a costat”

Câștigătoarea Cupei României este în criză. După înfrângerile cu FC Argeș și Farul Constanța, Craiova a pierdut și meciul cu FCSB. Deși a deschis scorul, Craiova nu a reușit să obțină cele trei puncte.

Andrei Ivan, marcatorul primului gol al meciului, s-a declarat nemulțumit de rezultatul final, considerând că echipa lui merita mai mult din acest duel.

”A doua repriză a fost a noastră. În minutul 93, nu am fost atenți și am luat gol. Am forțat în a doua repriză să câștigăm. Am ratat foarte multe ocazii și ne-a costat. Crețu mi-a pus o contră, dar sunt ok. Sper să fiu bine. Mă recuperez de mâine și ne gândim la meciul din Cupă. Trebuia să câștigăm și să ne apropiem de primul loc.

Mai întâi trebuie să ne calificăm în playoff și apoi să ne gândim la titlu. Am început cu 1-0, dar nu am fost atenți la două faze fixe și asta ne-a costat. Nu am stat bine marcați și s-a văzut. Mister e nemulțumit, la fel ca noi. În prima repriză, nu ne-am regăsit între noi. În a doua repriză, am intrat mai motivați și trebuia să câștigăm acest meci. Poate suntem prea relaxați după ce marcăm, dar nu e chiar așa. Ne-am relaxat și am luat două goluri în 5 minute.

Nu avem ce să schimbăm momentan. Mergem să câștigăm în Cupă și, apoi, la Botoșani, să luăm cele trei puncte. Trebuia să înscriem cât mai multe goluri, dar nu a intrat mingea în poartă”, aspus Andrei Ivan, după meci.