Andrei Chindriș pleacă de la Botoșani! Fundașul semnează cu un club din Portugalia 

Andrei Chindriș (22 ani) se desparte de FC Botoșani!

Tânărul fundaș va semna cu o echipă din prima ligă a Portugaliei, informează gsp.ro. Patronul Valeriu Iftime a reușit să îl vândă pe Chindriș, care va juca în tricoul echipei Santa Clara, care a jucat în preliminariile Champions League în acest sezon.

Detaliile contractului sunt puse la punct, iar sursa citată informează că FC Botoșani va primi 220 000 de euro pentru transferul lui Chindriș. Mai mult, finanțatorul va păstra și un procent de 34% dintr-un viitor transfer.

Președintele moldovenilor, Cătălin Anton, a confirmat transferul lui Chindriș în Portugalia.

„Andrei Chindriș va pleca în această seară. Santa Clara va avea 67% dintr-un viitor transfer, iar noi am păstrat 33%. Mai suntem în discuții în privința sumei de transfer, nu vă pot da o sumă exact. Din discuțiile pe care le-am avut am înțeles că Andrei va semna pe trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Noi, teoretic, la linia de fundași nu suntem interesați să mai transferăm, dar încă nu am luat toate deciziile. Vedem ce se mai întâmplă până la finalul perioadei de transferuri”, a spus Cătălin Anton pentru Digi Sport.

Becali, dispus să ofere 580 000 de euro în urmă cu un an



Andrei Chindriș a fost unul dintre obiectivele lui Gigi Becali, care a încercat să îl aducă la echipa sa în repetate rânduri. Ultima „încercare” a patronului FCSB a fost în primăvara anului trecut, iar ultima sa ofertă era cu mult mai mare față de ce a încasat acum Botoșani de la Santa Clara.

Negocierile au fost însă oprite atunci de Valeriu Iftime, iar Gigi Becali a dat înapoi, scăzându-și oferta inițială.

„I-am dat 580.000 de euro pe Chindriș și nu a vrut. Acum îi dau 400.000 de euro. I-am dat 580.000 de euro și s-a sucit. A doua zi trebuia să facem actele și s-a sucit. Zicea «Domne, e Săptămâna Patimilor și el nu vinde». Se referea la faptul că Iuda l-a vândut pe Hristos. Dar aia e trădare. Noi vinem și cumpărăm. A zis că nu face afaceri, că «tralala»... Bine, tată, dacă nu vrei. Acum îi dau 400.000 de euro pe Miron”, declara Gigi Becali la PRO X.

Chindriș, „transferat” prin toată Europa



Tânărul fundaș a fost în negocieri în ultimii ani cu mai multe cluburi din Europa, însă niciun transfer nu s-a concretizat. Cel mai aproape de semnătura sa a fost Mouscron, club din Belgia, însă mutarea a picat în ultimul moment, deși fusese dat ca și transferat.

Ulterior, Iftime a mai venit cu detalii despre o ofertă pe care a primit-o pentru Chindriș chiar de la o echipă din Spania, pe care însă a refuzat-o din cauza sumei prea mici de transfer.

„Cota lui Andrei Chindriș e un milion de euro. Oferta de ultima oră a fost un împrumut de 200.000 și clauză de cumpărare de un milion. Din prima ligă din Spania, dar am refuzat. Nu e o echipă mică din Spania, e mare, asta e culmea!

O echipă cam de nivelul Valenciei, prin zona asta. Contează și ce spune copilul. Până acum toți plecau ca săgețile, Chindriș nu. El zice că se simte bine aici, că mai poate crește”, mărturisea Iftime în luna mai a anului trecut.

În ultimele sale declarații despre tânărul fundaș, Iftime recunoștea că jucătorul nu duce lipsă de oferte și a mărturisit și care sunt campionatele din care provin echipele interesate de el.

„Andrei are patru oferte scrise din Portugalia prima ligă, Slovenia prima ligă, Spania liga a doua şi Grecia prima ligă. Erau discuţii şi în zona arabă, un super salariu pentru el. Andrei mi-a spus să am încredere în el, pentru că are echipă, va pleca. Dar, deocamdată, e cu gândul la naţională. Bravo lui. Eu nu mă bazez sută la sută pe el în jocurile astea.

El oricum e plecat până în august la lotul naţional. Până pe cinci septembrie, când se închide fereastra de transferuri, cu siguranţă va pleca Andrei, dar unde pleacă, chiar nu ştiu. El mi-a spus că şi-a găsit o echipă şi va pleca, deci să nu ne bazăm foarte mult pe el”, a spus Iftime.