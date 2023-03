Andrea Compagno era evaluat de site-urile de specialitate la 500.000 euro în momentul în care s-a făcut mutarea. Acum, italianul este apreciat de Transfermarkt la 1.4 milioane de euro, după șase luni petrecute la FCSB.

Andrea Compagno a dezvăluit momentul-cheie care l-a adus la naționala Italiei: ”Când se întâmplă asta, îți schimbă cariera”

Fotbalistul a susținut un interviu „marcă înregistrată” pentru publicația italiană, Tuttomercatoweb. Printre altele, Andrea Compagno a vorbit și despre aventura sa în campionatul României. 38 de goluri a înscris pentru FCSB și FCU Craiova.

„Eram la răscruce. În copilărie când joci fotbal visezi la Serie A. Ei bine, mergând în România, m-am gândit că în străinătate se pot deschide noi scenarii frumoase, imprevizibile. Am făcut un pariu și am mers așa cum am visat. Anul ăsta am fost cumpărat de FCSB. Și când un club prestigios te cumpără, îți schimbă cariera”, a spus Andrea Compagno, conform sursei de mai sus.

VIDEO - Andrea Compagno, convocat la naționala Italiei

Andrea Compagno a ajuns în România, în vara anului 2020, la FCU Craiova, venit liber de contract după despărțirea de Tre Fiori (San Marino). Evoluțiile bune în tricoul oltenilor i-au adus în toamna anului trecut transferul la FCSB. 1.5 milioane de euro a plătit Gigi Becali în schimbul atacantului italian.

Înainte de a face pasul către România, italianul Compagno a evoluat la mai multe cluburi italiene din ligile inferioare, cu ar fi: Catania, Due Torri, Pinerolo, Argentina, Borgosesia sau Nuorese, dar în Superligă s-a făcut remarcat cu adevărat.

Mihai Stoica a anunțat convocarea lui Compagno la naționala Italiei

Evoluțiile bune pe care Andrea Compagno le-a avut în tricoul vicecampioanei FCSB nu au trecut neobservate în Italia. Roberto Mancini, antrenorul naționalei Italie, l-a convocat pe vârful de 26 de ani în premieră la națională, în lotul extins. Anunțul convocării lui Andrea Compagno a fost făcut de Mihai Stoica, managerul general al FCSB.

„Veramente a fost emoţionant. Rar mi se întâmplă. Că este lista lărgită nu are nicio importanţă. Să fie convocat la campioana Europei. E un motiv în plus pentru cei tineri că poate să ajungă acolo unde doar visează. Are o sârguinţă cum rar mi-a fost dat să văd. Orice alt jucător nu avea cum să joace în astea două meciuri. A fost criticat, dar el a jucat fenomenal. El marchează.

Acum jumătate de oră m-a sunat Argăseală şi mi-a zis că <<Te-ai utiat pe mail?>>, <<Nu>>, <<Compagno la naţională>>. Prima dată mă gândeam care naţională. Mă iei la mişto. M-am uitat. Am primit pe drum (n.r. spre emisiune) vestea. Nu am avut niciun jucător care să fie convocat la asemenea nivel.

E posibil să ştie toate lumea că FCSB e o vitrină pentru fotbalişti. Foarte mulţi fotbalişti nu au existat la echipa naţională până au venit la noi. Compagno chiar vrea să meargă, să se materializeze, nu doar să fie pe lista preliminară. Mi-aş dori din toată inima chiar să fie convocat. Vorbisem cu el mai devreme (n.r. - cu Gigi Becali), dar nu ştiam”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.