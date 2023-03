Cele două formații s-au duelat în etapa cu numărul 29 din Superligă, iar sibienii au reușit să învingă în deplasare și să obțină trei puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării.

„Ca pe românește!” Marius Măldărășanu e sincer după victoria din Giulești

Antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, a fost cât se poate de sincer după victoria din Giulești și a evidențiat faptul că, după multe meciuri în care elevii săi au fost izbiți de ghinion, de data asta, sibienii au avut noroc.

„Vreau să le urez celor de la Rapid multă baftă în continuare. Cu siguranță publicul este pretențios, își doresc campionatul, dar trebuie să rămână în continuare alături de ei, să fie uniți. Referitor la jocul nostru, în sport trebuie să ai și noroc. Am avut noroc. Dar, până la meciul ăsta, am avut mult ghinion. E meritul tuturor, dar e și al lui Letica. A venit momentul să ne scoată, ca pe românește. Știi cum e, lumea judecă o echipă după rezultat. Și când am pierdut am jucat bine în anumite momente. Acum am jucat jocul nostru. E o victorie muncită.

După meciul cu 'U' Cluj, am avut o ședință și le-am spus să-și spună tot ce simt ei. Era vorba de un blocaj, asta e realitatea. În toate jocurile am avut ocazii mai multe decât jocurile pe care le-am câștigat în turul campionatului. Este un meci pe care o să-l ținem minte toată viața. Chiar și eu, e primul meu meci împotriva Rapidului aici. La început mi-au arătat că nu m-au uitat.

Sunt momente în care VAR-ul ajută, parcă... Ne gândim dacă cei din camera VAR judecă cu adevărat meciurile. O spun decent, nu am nimic cu nimeni. Noi antrenorii pierdem foarte mult. După șapte meciuri fără victorie, acolo unde suntem se poate întâmpla orice. La fel și în alte meciuri, se poate întâmpla orice. Asta trebuie să spună conducerea dacă se clatină scaunul meu. Dar se fac foarte multe greșeli cu VAR. Toți antrenorii sunt cu bagajul făcut”, a spus Marius Măldărășanu după victoria lui FC Hermannstadt din Giulești.

Rapid - Hermannstadt 0-1. Sibienii, victorie în Giulești

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe locul patru, cu 42 de puncte, iar FCSB se poate distanța la cinci puncte de gruparea giuleșteană dacă va câștiga meciul de la Arad, cu UTA.

Hermannstadt urcă pe locul 13, cu 29 de puncte, și se pregătește pentru duelul din ultima etapă cu FCU Craiova, de pe teren propriu. În ultima etapă a sezonului regulat, Rapid va juca la Constanța, cu Farul.