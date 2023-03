"Am fost aroganți și superficiali". Concluziile lui Adrian Mutu după înfrângerea cu FC Hermannstadt

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Silviu Balaure (minutul 32). Rapid a avut şansa egalării în final, dar Marko Dugandzic a ratat un penalty, şutul său fiind respins de portarul croat Karlo Letica (minutul 90+2). Lovitura de pedeapsă a fost acordat la un duel dintre Baba Alhassan (FCH) şi Mattias Kait (Rapid).

FC Hermannstadt, echipă penalizată cu 9 puncte, nu avea nicio victorie în acest an, adunând doar două puncte în şapte meciuri. Rapid a suferit a doua înfrângere la rând în campionat, având două victorii şi un egal în ultimele cinci etape.

Concluziile lui Adrian Mutu după meciul Rapid - FC Hermannstadt 0-1



"În prima repriză, am jucat foarte slab, nu am avut ritm, am luat decizii proaste, am fost aroganți, iresponsabili și superficiali. Asta ne-a costat. În seara asta nu meritam să câștigăm.

Era normal să schimb formula de start, pentru că veneam după trei meciuri într-o săptămână, cu deplasare grea la Botoșani. În afară de Ongenda, care avea nevoie de minute, ceilalți au rămas datori față de mine, față de public, față de noi. Aroganța noastră ne-a costat. Am intrat aroganți pe teren, ca și cum am fi câștigat deja. În fotbal, asta te plătește.

Am făcut o repriză a doua bună, dar nu meritam să câștigăm. Fotbalul ne-a dat o lecție importantă. Singura notă pozitivă este evoluția lui Ignat, care a jucat foarte bine.

Dugandzic probabil e supărat. Eram sigur că o să rateze, pentru că nu era seara noastră și fotbalul nu îți dă când nu meriți. Ar trebui să schimbe modul în care execută din când în când, pentru că, dacă bați la fel, ești previzibil. Nu o să-l scoatem țap ispășitor pentru Dugandzic, el a intrat în repriza a doua. Pe noi, prima repriză ne-a costat", a spus tehnicianul la finalul meciului.