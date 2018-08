"Anderlecht vrea sa fure un jucator senzational de sub nasul lui Manchester United" | Dennis Man, cap de afis in presa din Belgia!

Presa din Belgia il lauda pe Dennis Man, dupa informatiile privind interesul echipei Anderlecht pentru stelist.

Denis Man este cel mai cautat jucator al FCSB-ului in acest moment. La partida cu Dinamo, atacantul de 19 ani a fost urmarit de cei de la Anderlecht. Gigi Becali a declarat la Ora Exacta in Sport ca nu se gandeste sa renunte la Man.

"Tot felul de tatonari, de telefoane, dar le-am spus tuturor ca nu discutam timp de 2 ani de Denis Man. Si aseara a jucat ca ceasul, imi pare rau ca n-a reusit sa marcheze.

(Florin) Tanase a jucat si el extraordinar aseara. Noi am uitat ceva, am dat de un Penedo extraordinar aseara care a scos 2 goluri", a spus Becali in direct la Pro X.

Totusi, presa din Belgia exulta si-si aminteste de faptul ca patronul FCSB spunea la inceputul lunii iunie ca Manchester United s-a interesat de Dennis Man.

Astfel, voetbalprimeur.be titreaza: "Anderlecht vrea sa fure un jucator senzational de sub nasul lui Manchester United".

"Anderlecht ar putea lua un jucator de ofensiva luna urmatoare. Potrivit ziarului romanesc GSP, clubul vrea sa lucreze cu Dennis Man, care poate juca atat ca varf, cat si ca mijlocas ofensiv. Emisari ai lui Anderlecht au fost in tribune la partida dintre FCSB, fosta Steaua si Dinamo Bucuresti. Man a fost deja selectat in nationala Romaniei, deşi are doar 20 de ani. Si-a inceput cariera la UTA, dar din 2016 a fost transferat de FCSB. In sezonul trecut, a jucat 47 de meciuri in toate competitiile, marcand 12 goluri. Multe cluburi europene mari il au in vedere", mai arata sursa citata.