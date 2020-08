Danciulescu a pus TUNURILE pe fostii antrenori pentru parcursul slab al lui Dinamo: "Au fost adusi jucatori cu salarii destul de mari"

Ionel Danciulescu este de parere ca antrenorilor care au stat pana acum pe banca lui Dinamo li s-a acordat prea multa incredere in ceea ce privesc transferurile jucatorilor.

Team managerul "cainilor" considera ca strategia transferurilor trebuia facuta si de club, nu doar de antrenorii care au avut multa libertate in deciziile lor. Din aceasta cauza, in "Stefan cel Mare" nu tot timpul au ajuns cei mai potriviti jucatori, acestia avand si salarii destul de mari.

"Problema noastra e ca am dat prea multa incredere unor antrenori. Aceasta regula a functionat cu anumiti antrenori, dar in alte situatii nu a mers bine. Ma refer in principal la perioada de transferuri.

Intr-o oarecare masura, poti face si o strategie a clubului, sa ai o idee de joc, un profil de jucator pe care il vrei. Poti, la un moment dat, si sa te consulti cu antrenorul, si el trebuie sa aiba un cuvant greu de spus. Strategia trebuie facuta si de club. Au fost adusi jucatori cu salarii destul de mari", a declarat Danciulescu la Digi Sport.

In ultimele trei sezoane, Dinamo a ratat de fiecare data play-off-ul.