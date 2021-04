BREAKING NEWS | Imagini fabuloase cu Lucescu dupa ce a luat titlul cu Dinamo Kiev! I-a venit sa planga, jucatorii au desfacut sampaniile si l-au facut varza! :)

Lucescu i-a adus lui Dinamo Kiev primul titlu in Ucraina dupa 5 ani!

Antrenorul de 75 de ani e pe cale sa reuseasca o performanta fantastica in acest sezon. Dupa 5 ani de dominatie autoritara a lui Sahtior, Dinamo poate sa se impuna si in Cupa. Ar fi primul event pentru Dinamo Kiev din 2015 incoace!

La finalul partidei cu Inhulets (5-0), Lucescu s-a bucurat alaturi de jucatorii sai. A fost stropit cu sampanie din cap pana in picioare, apoi s-a bagat la poze cu fotbalistii. Lucescu n-a imbracat tricoul de campion, dar a tinut bine de el si s-a lasat fotografiat.



Cu 3 etape inainte de finalul sezonului, Sahtior are un avans de 13 puncte fata de rivala Sahtior. In finala Cupei, Dinamo o intalneste pe 1 mai pe Vorskla Poltava. Pentru Lucescu, titlul castigat astazi e al 9-lea in Ucraina. Precedentele 8 au fost castigate pe banca marii rivale a lui Dinamo, Sahtior.

Lucescu a reusit sa se impuna cu Dinamo in ciuda conditiilor dificile in care a lucrat. Romanul a fost contestat de o parte a ultrasilor inca de la numirea sa. Protestele continua si acum, in ciuda succesului pe care Lucescu l-a adus la Kiev. Cu el pe banca, Dinamo s-a intors si in grupele Champions League, unde a intalnit in acest sezon Barcelona si Juventus. A terminat pe 3 si a prins primavara Europa League. Dinamo a fost eliminata de Villarreal in optimi, dupa ce reusise sa treaca de Brugge in turul anterior.