În fapt, Alin Stoica a sărit în apărarea lui Dorinel Munteanu, după ce mai multe nume din fotbalul românesc au contestat maniera în care antrenorul Oțelului Galați și-a pregătit elevii în iarnă, în vederea reînceperii campionatului.

Alin Stoica îl face praf pe Mutu: ”Să tacă din gură! E zero”. MM și Mititelu, atacați și ei

În timp ce majoritatea echipelor din Superliga României au ales să plece într-un stagiu de pregătire în Antalya, Turcia, Oțelul Galați a rămas în țară și a realizat un cantonament la munte, la Vatra Dornei.

Mai mult, între Dorinel Munteanu și Adrian Mutu s-a preconfigurat și un conflict. Iar Alin Stoica, fost internațional român, l-a pus la punct pe antrenorul de la CFR Cluj, despre care a spus că nu ar fi trebuit să conteste pregătirea Oțelului.

De asemenea, Alin Stoica nu i-a iertat nici pe Mihai Stoica, manager general FCSB, Dan Șucu, patron Rapid, sau Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova

”Vorbește Mutu de Dorinel Munteanu. Mutu are trofee ca jucător? Asta zic. Ca antrenor are vreun trofeu? E trist că vorbește de Dorinel Munteanu, care are trofeu ca antrenor. Nu are dreptul să vorbească. E o vorbă. Campionii nu sunt invidioși. El e invidios pe Dorinel Munteanu. Eu dacă aș vrea să fiu antrenor aș fi ca Dorinel Munteanu.

Păi Mutu ce loc a avut la Rapid? Cinci. Mutu trebuie să tacă din gură! Asta mă doare pe mine. Că vorbește Mutu de campioni. Vorbim de cum face Dorinel Munteanu antrenamente, show, bravo. Mutu? Zero trofee. Dorinel Munteanu? Campion. Mutule! Ai dat goluri degeaba! Degeaba. Nu are un trofeu.

Ca antrenor, i-a păcălit pe ăia pe la Voluntari, pe la Rapid. Șucu? La mobilă! Scuză-mă, ce antrenori din România mai sunt acum în România în afară campioni? Cum se poate vorbi de Dorinel Munteanu? Și MM Stoica ăla de la FCSB. Nu vă e rușine? Voi în România văd că judecați campionii ca Dorinel Munteanu și sunteți zero!

Păi Mititelu de la Craiova unde lucra? Pe camion, nu? Hai, mă, ce naiba. Mutu, ca antrenor, zero trofee, ca jucător, zero trofee. Mutu trebuie să-și vadă de lungul nasului. Mutu nu trebuie să vorbească de campioni. Mutu, bravo lui, mare antrenor! Cu Varga, cu ăia... Nu mai zic nimic”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.

De la ce a pornit totul

În urmă cu o săptămână, Adrian Mutu, aflat la televiziunea DigiSport și liber de contract în momentul respectiv, a ținut să comenteze maniera în care Dorinel Munteanu și-a pregătit jucătorii în perioada de iarnă, punându-i să alerge în pantă sau prin oraș, în văzul trecătorilor.

Antrenorul Oțelului a reacționat, ulterior, la ce s-a spus despre cantonamentul său de la Vatra Dornei și a precizat că nu înțelege motivul pentru care s-a făcut atâta vâlvă pe subiect, mai ales că gălățenii nu au dispus financiar de un stagiu de pregătire în Antalya.

