Rapid a deschis scorul în minutul 43, prin Jayson Papeau, iar Dinamo a restabilit egalitatea în prelungirile primului act grație unui gol de generic înscris de Abdallah. Giuleștenii au câștigat după un nou gol de trei puncte marcat de Burmaz, în minutul 90.

Alexandru Albu: "Dinamo e echipă mică. N-au avut bărbăție și le-a fost frică. Noi avem cei mai numerici fani"

După meci, Alexandru Albu nu s-a ferit să spună că o consideră pe Dinamo o echipă mică și a susținut că Rapid a avut mai mereu probleme cu astfel de formații. Mijlocașul giuleștenilor i-a acuzat pe dinamoviști de lipsă de bărbăție pentru că nu le-au permis fanilor rapidiști să vină în număr mai mare pe Arena Națională și să stea la inelul dorit.

"N-am jucat foarte bine, mai ales în prima repriză, dar am marcat. Am luat un gol protesc la ultima faază, dar în a doua repriză am intrat mult mai bine, am început să ținem de minge. Ne bucurăm că am câștigat. Importante sunt punctele, nu mai contează dacă ne-a ieșit sau nu jocul.

Nu ne-a surprins Dinamo. Știam tactica lor. Cred că noi ne-am surprins pe noi. Noi jucăm foarte slab cu echipele mici, cu echipele din josul clasamentului. Crd că ar trebui să ne dea de gândit, să fim mult mai bărbați pentru că fotbalul se joacă cu presiune. În a doua repriză s-a jucat altfel și am dominat, chiar dacă ei au avut câteva contraatacuri.

(n.r - întrebat dacă Dinamo e echipă mică) Da. Dinamo e acolo jos, cu tot respectul pentru ei. În momentul de față, Dinamo e o echipă mică față de Rapid. Se pare că și azi am avut mici probleme, dar am reușit să câștigăm și să ne bucurăm suporterii. Vom merge acum la ei în Giulești și ne vom bucura cu ei.

(n.r - despre absența fanilor Rapidului de pe Arena Națională) Fanii noștri sunt alături de noi și au demonstrat asta peste tot în România. Au demonstrat că sunt cei mai buni și cei mai numerici pe care poate să-i aibă o echipă din România. Cred că orice echipă și-ar dori suporteri ca ai noștri. Dacă cei de la Dinamo n-au avut bărbăție să le dea biletele cerute și să le dea inelul de jos, asta arată că le-a fost frică de noi și de ei, bineînțeles", a spus Alexandru Albu.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 2, cu 39 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin.

De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe locul 15, penultimul, cu 16 puncte.