Pe lângă trupa „șepcilor roșii”, Alexandru Chipciu a mai evoluat de-a lungul carierei sale la alte șapte grupări: CFR Cluj, Anderlecht, Sparta Praga, FCSB, FC Brașov, CF Brăila și Forex Brașov.

Ce l-a întrebat Adrian Mutu pe Alexandru Chipciu în avion, în drum spre cantonamentul din Antalya

Într-un interviu pentru Pro TV, Alexandru Chipciu a evidențiat faptul că nu a mai ținut numărul cantonamentelor la care a fost prezent și că până și Adrian Mutu l-a întrebat ironic dacă mai are 'chef' de astfel de evenimente cu echipele sale.

„Sincer, nu mai știu, dar știu că nu am mai fost de mult în Antalya. Au fost multe, într-adevăr, chiar mă întreba și Mutu că am fost cu ei în avion: 'Mai ai, mă, chef să mai stai în cantonament?'. Încă văd că mai am cheful ăsta să mă antrenez, să încerc să fiu mai bun și cred că mă ține. Altfel, nu aș mai fi fost în cantonament”, a spus fotbalistul.

Alexandru Chipciu este cotat la 550.000 euro, conform Transfermarkt

18 apariții a bifat jucătorul în actuala stagiune

Pe 18 mai, fostul internațional român va împlini 33 de ani

Cifrele lui Alexandru Chipciu

La FCSB, jucătorul a evoluat în cele mai multe partide din cariera sa fotbalistică. Alexandru Chipciu a participat în 169 de meciuri la gruparea „roș-albastră”, a înscris 34 de goluri și a pasat decisiv în 38 de situații.

Șase titluri de campion are Alexandru Chipciu în Superligă: În sezoanele 12/13, 13/14 și 14/15 cu FCSB, respectiv în sezoanele 19/20, 20/21 și 21/22 cu CFR Cluj.