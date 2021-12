Alex Albu, mesaj războinic după victoria cu FC Argeș: „Dacă trebuie să murim pe teren, murim pe teren!”

După trei meciuri fără victorie, Rapid a reușit să câștige, în etapa a 19-a a Ligii 1, cu FC Argeș, 2-0. Giuleștenii au început determinați partida, iar reușitele lui Stahl și Albu au făcut ca scorul să fie 2-0, încă din minutul 12.

Marcatorul celui de-al doilea gol a precizat că aștepta această victorie, pentru că în ultimele meciuri elevii lui Mihai Iosif au pierdut puncte. De asemenea, Albu a semnalat că jucătorii Rapidului trebuie să aibă aceeași atitudine și în partidele viitoare.

„Aveam nevoie de aceste puncte, mă bucur că am reușit să marcăm repede. Trebuia să mai dăm 1-2 goluri. Am avut posesie, am ținut de minge, exact ce trebuia să facem și în meciurile trecute.

A fost o partidă reușită și datorită fanilor. S-a văzut că cu ei în tribună suntem neînvinși. Mă bucur că am venit.

Orice echipă știe să sufere. Dacă trebuie să murim pe teren, murim pe teren. Îmi pare rău că nu am fructificat ocaziile pe care le-am avut. Per total, eu zic că am condus jocul.

Trebuie să avem aceeași ambiție, aceeași dăruire. Așa trebuie să facem meci de meci”, a declarat Cristi Albu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Rapid ocupă poziția a patra, în timp ce FC Argeș s-a îndepărtat de locul 6, ultimul care duce în playoff.

Clasamentul Ligii 1