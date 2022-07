Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, și-a dat demisia, iar patronul vicecampioanei, Gigi Becali, a declanșat tirada la adresa propriilor jucători. Andrei Cordea a spus după meciul din Giulești că lucrul cel mai important este ca FCSB să o elimine joi pe Saburtalo, în Conference League, dar apele par agitate la formația care a ratat sezonul trecut încă un titlu.

Becali a avut spirit de observație duminică seara și a remarcat un fotbalist din formația lui Adrian Mutu. Luat de la CFR Cluj contra sumei de 400.000 de euro, Marko Dugandzic a fost ca un ghimpe în coasta defensivei lui Toni Petrea.

"Nu am nevoie de jucători care pun echipa adversă pe contraatac. Ai văzut, Dugandzic nu e mare extraordinar, dar se luptă. Returnează și dă la adversar și îi pune pe contraatac", a declarat Gigi Becali, luni, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Dugandzic, vârf de sabie pentru Mutu

Croatul a marcat și a oferit un assist la debutul său pentru gruparea giuleșteană, și a avut doar cuvinte de laudă pentru fani și atmosfera din Giulești.

„Un start incredibil, am visat la asta, nu am știut că acest meci a fost important pentru fanii Rapidului. Sunt fericit că am marcat, am oferit un assist și am câștigat meciul. Înainte să vin, am vorbit cu antrenorul și mi-a spus că, dacă vin vineri, voi juca încă de la început. Am doar cuvinte bune despre oraș, despre club, toată lumea m-a primit foarte bine. Cred că le-am răspuns pe teren", a spus fotbalistul format de Osijek.

Rapid, victorie clară cu FCSB în Giulești

Rapid a câștigat clar meciul din Giulești, reușind să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.