Nemulțumit de juniorii care vin din urmă, Mititelu anunță că va miza din sezonul următor pe foarte mulți fotbaliști străini. De la FC U Craiova va pleca și golgheterul Aurelian Chițu (32 de ani), spune finanțatorul echipei.

Adrian Mititelu: "Îi dau drumul lui Chițu. 80% dintre juniorii noștri n-au niciun talent"

"De la anul vor pleca vreo doi-trei jucători. Lui Chițu îi dau drumul, că are o vârstă. Achim, probabil că va pleca și el. Voi mai avea doar vreo cinci români în lotul de 25 de jucători.

Nu mai pot. Dintre juniorii noștrii 80 la sută n-au niciun talent, decât că sunt niște copii care vor să facă sport pentru că așa vor părinții. Nu mă bucur pentru situația asta.

După atâta timp avem un singur tânăr, Mario Ilie, 16 ani și jumătate, care are niște calități foarte bune, dar nu știu dacă va ajunge fotbalist. E singurul pe care l-aș putea vedea peste un an la echipa mare. În rest, sunt dezamăgit, nu am nimic la juniori. Credeți că noi de tâmpiți luăm jucători străini?", a spus Adrian Mititelu, pentru canalul de YouTube Templul Sportului, citat de GSP.

Aurelian Chițu a sosit la FC U Craiova în ianuarie 2022, iar până în prezent a marcat 20 de goluri în 54 de apariții. Randamentul dat de atacantul oltenilor i-a determinat pe conducătorii clubului să susțină în mai multe rânduri că Edi Iordănescu ar fi trebuit să îl convoace la echipa națională pe Chițu.