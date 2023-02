Invitat telefonic la emisiunea Superfanii, Mititelu a dezvăluit că din 2005 și până în prezent a investit în fotbal aproximativ 40 de milioane de euro, aici fiind incluse perioada de până la dezafilierea vechiului club, în 2011, și cea actuală, cu FC U Craiova revenită în elită din eșaloanele inferioare.

Adrian Mititelu: "Am 40 de milioane de euro cheltuite la zi în fotbal"

"Am 25 de milioane cheltuite în prima eră, să zic așa, în prima perioadă, până la dezaafiliere, dar vorbim de milioanele alea grele, nu de astea de acum. Adică începând cu 2005 încoace. Am peste 12-13 milioane cheltuite acum, deci 40 de milioane de euro cheltuite la zi în fotbal.

(n.r - Deci acești bani sunt cu minus în contabilitatea dumneavoastră?) Dar cum credeți că sunt? Eu vorbesc de banii aduși de mine. Am luat vreodată vreun ban de la club? I-am băgat în club efectiv", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Superfanii.

Ulterior, Adrian Mititelu a fost întrebat dacă în prezent mai are resurse financiare, dar și care a fost cel mai scump fotbalist pe care l-a vândut vreodată.

"Mai am puțin, mai am ceva. Cel mai mare transfer a fost Compagno", a mai spus Mititelu.

1,5 milioane de euro a încasat FC U Craiova din transferul lui Andrea Compagno la FCSB, în vara trecută

Mititelu confirmă: fără spectatori la meciurile lui FC U Craiova

Mititelu spune că se teme că incidentele de la meciul cu Sepsi se vor repeta din dorința suporterilor lui FC U Craiova de a face rău clubului. Măsura ar urma să fie aplicată doar la următoarele câteva meciuri, perioadă în care oltenii studiază modele din străinătate pentru accesul fanilor pe stadion.

Primul meci al lui FC U Craiova cu porțile închise va fi vineri, de la ora 20:00, contra Universității Cluj.

"Se întâmplă la un meci-două, asta e situația, ce să facem? Sunt niște chestiuni pe care nu le pot gestiona. Așa am simțit în seara asta (n.r - să nu meargă la meci) pentru că am primit multe reproșuri în comunicările mele cu fanii. Am simțit că e normal acest gest. Era aiurea să apăr eu la oficială, stadionul gol, iar ei acasă.

Nu e suspendat stadionul, dar, în acest moment, pentru ziua de mâine nu suntem capabili să asigurăm că va fi un comportament civilizat al spectatorilor. Există mai multe acțiuni ale unor membri ai galeriei care vor să destabilizeze echipa, să facă rău echipei. Inclusiv cu scandări xenofobe și alte gesturi. Vor să facă anumite gesturi cu scopul de a-mi face mie rău și pentru a mă convinge să plec. Sau să vând ceva ce nimeni nu vrea să cumpere.

Sunt mai multe chestiuni în derulare. Sper ca autoritățile să intervină. Pe de altă parte, nu ascund nici faptul că vrem să implementăm un nou mod de acces la stadion. Studiem sistemul englezesc și belgian. Vrem să facem o revoluție. Obiectivul nostru pe termen mediu - pentru că nu se poate pe termen scurt - este înjurături zero la stadion. Ai înjurat, ieși afară de pe stadion! Asta e, vom avea puțini pe stadion, dar în viitor vom avea mulți", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Superfanii.