Adrian Mihalcea jubilează după UTA - CFR Cluj: „Putea să fie scorul și mai mare”. Unde s-a făcut diferența

La finalul partidei, antrenorul Adrian Mihalcea și-a manifestat bucuria pentru jocul elevilor săi împotriva „feroviarilor” și a explicat că diferența a fost făcută de faptul că jucătorii au pus în practică ce au exersat înaintea meciului.

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Reacția lui Adrian Mihalcea după UTA - CFR Cluj

„Am reușit să punem presiune pe adversar. Nu am avut mari emoții. Au avut și ei o ocazie mare, când ne-au luat din scurt după pauză.

După care, putea să fie scorul și mai mare, puteam să mai dăm. Până la urmă, ne-au interesat mai mult cele trei puncte și să ieșim sănătoși. Am ieșit sănătoși, dar am ieșit suspendați.

Ambii fundași centrali au patru cartonașe. O să lucrăm săptămâna următoare cu ce avem și sper să nu se mai întâmple ceva din punct de vedere medical.

Mă bucur că au avut dorință și orgoliu. Au fost inteligenți și au respectat în mare parte ceea ce am discutat. Golul a venit pe o astfel de fază lucrată.

Lucrurile nu au fost întâmplătoare. Le-am transmis jucătorilor că trebuie să facem același lucru și în deplasare. Trebuie să reușim să câștigăm și în deplasare”, a declarat Adrian Mihalcea, la flash-interviu.

Caseta meciului

UTA: M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, A. Ivanov – Mino Sota, Alin Roman – El Sawy (Ţăroi 79), Papeau (Tzionis 86), Hakim Abdallah – M. Coman (Sinani 86). Antrenor: Adrian Mihalcea

M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, A. Ivanov – Mino Sota, Alin Roman – El Sawy (Ţăroi 79), Papeau (Tzionis 86), Hakim Abdallah – M. Coman (Sinani 86). Adrian Mihalcea CFR Cluj: Vâlceanu – Gelashvili, Kresic (S. Buş 59), Pantalon – Braun, Perianu (A. Păun 80), Nalic (Omic 58), Camora – Cordea (Dumas 90+1), Drazic, Biliboc (Şfaiţ 58). Antrenor: Marius Şumudică

Vâlceanu – Gelashvili, Kresic (S. Buş 59), Pantalon – Braun, Perianu (A. Păun 80), Nalic (Omic 58), Camora – Cordea (Dumas 90+1), Drazic, Biliboc (Şfaiţ 58). Marius Şumudică Cartonaşe galbene: Pospelov 53, Benga 90+2 / Pantalon 25, Nalic 42

Pospelov 53, Benga 90+2 / Pantalon 25, Nalic 42 Arbitri: Marcel Bîrsan - Alexandru Filip, Alexandru-Mihai Vodă

Marcel Bîrsan - Alexandru Filip, Alexandru-Mihai Vodă Arbitri VAR: Adrian Costreie - Claudiu Marcu

UTA a ajuns la 15 puncte, fiind pe locul 9 în Superligă. Deasupra arădenilor, pe locul 8, se află CFR Cluj, cu 16 puncte.