NU VREA SA PLECE! Abia a fost anuntat pe lista de 'PA', dar e gata sa se intoarca in orice moment! :) Ce spune Montini de revenire

Vineri, 7 august, Dinamo a anuntat ca s-a despartit de 7 jucatori.

Cei 7 care nu si-au mai prelungit contractele sunt Riccardo Piscitelli, Szabolcs Kilyen, Kristian Kostrna, Lukas Skovajsa, Mamoutou N’Diaye, Mattia Montini si Slavko Perovic.

Dintre acestia, atacantul Mattia Montini nu ar vrea sa o paraseasca pe Dinamo. El a declarat, insa, ca asteapta o oferta salariala mai buna din partea clubului din Stefan cel Mare.

"Mi-a expirat contractul in aceasta vara, dar am decis sa prelungesc si sa continui pana la finalul sezonului. Acum, s-a terminat totul si asta a fost. Vorbesc in fiecare zi cu sefii clubului despre un upgrade la situatia mea. Daca Dinamo ma vrea, poate să îmi propună un nou contract, dar în acest moment nu am primit nimic de la club. Vorbesc cu Bogdan Balanescu, avem o relatie buna si am spus ca daca voi primi o oferta buna, o sa putem sa stam de vorba si poate chiar sa prelungim.

In acest moment nu am luat inca in calcul alte oferte. Daca situatia ramane in felul care este acum, Dinamo nu poate sa imi propuna un nou contract, pentru ca nu ar avea bani. Zilele urmatoare vom sti ce se va intampla la Dinamo, poate cu proprietari noi, cu buget nou. Oricum, noi vorbim zilnic. Vreau sa spun ca in aceasta situatie nu pot sa raman. Am si eu familie si la modul in care arata acum lucrurile, daca nu se schimba ceva, nu pot sa raman", a declarat Montini, potrivit Fanatik.