Adi Petre, criticat in continuare de Gigi Becali: "Nu sunt multumit de ce a jucat pana acum! " Laude la adresa lui Nedelcu, reprofilat fundas

FCSB a pierdut primul amical disputat dupa pauza cauzata de coronavirus, cu 0-2, in fata lui FC Voluntari.

Intrebat daca este multumit de noua achizitie, Adrian Petre, odata cu anuntul plecarii lui Gnohere, Gigi Becali a declarat ca nu a fost incantat de evolutia atacantului roman.

"Ce sa mi se para? Ce a jucat pana acum, nu sunt multumit. Sa vedem ce va juca de acum inainte. Nu am tripleta? Vedeti voi ce va fi Man de acum inainte! Am trei varfuri, Man, Tanase, Coman! Depinde de mijlocasii centrali, daca aia 3 sunt buni agresivi, recuperatori, putem juca cu Tanase, doi atacanti", a declarat Becali pentru PRO X.

De asemenea, Becali a declarat ca nu il intereseaza rezultatul din amical si ca niciodata nu a fost certat cu Planic.

"Nu m-a interesat primul amical. Nedelcu am inteles, doar atat mi-a zis, ca s-a descurcat foarte bine fundas central. Dar va reveni Cristea, inteleg. Se pot face 5 schimbari, abia astept sa fac 4 la pauza. Ce, am fost certat cu Planic? Nu ma intereseaza, nu il cunosc pe impresar. Eu va spun ce cred eu ca e adevarat si care este adevarul. Dupa aia, ce comenteaza altii nu mai bag eu in seama. Treaba lor ce spun", a declarat finantatorul de la FCSB.