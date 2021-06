Adrian Mutu se gandeste la derby-urile cu Craiova lui Rotaru! Mesajul "Briliantului" pentru rivala lui FC U

Numit in functia de antrenor principal al nou-promovatei FC U Craiova in aceasta vara, Adrian Mutu, 42 de ani, le-a pus gand rau rivalilor de la Craiova lui Mihai Rotaru.

Chiar daca inca nu si-a facut debutul oficial pe banca tehnica a gruparii patronate de Adrian Mititelu, "Briliantul" se gandeste deja la meciurile cu rivala din oras. Fostul star al Fiorentinei spera ca echipa sa va castiga derby-urile din Banie.

"Cred ca va fi ceva extraordinar! Abia astept sa traiesc aceste emotii! Sper sa se intample si sa fie totul in limita fair-play-ului. Atunci fotbalul nostru ar avea de castigat! In rest, se va decide pe teren, speram sa fim noi cei castigatori", a declarat, pentru gsp.ro, Adrian Mutu.

Referitor la obiectivul pe care echipa sa il are in Liga 1, antrenorul a spus: "Nu avem un obiectiv prestabilit. Pentru ca trebuie sa luam lucrurile pas cu pas. Vedem de la meci la meci! Vom indrazni sa speram de la fiecare meci. Nu-s un tip care sa doreasca putin, probabil ca m-ati vazut si la nationala U21. Si atunci am spus ca mergem la Euro fara limite. Asa si aici! Important e sa ne pregatim, sa fim gata cand vor veni momente-cheie. Usile sunt intredeschise, depinde de noi sa ne facem loc spre visul nostru".