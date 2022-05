Tânărul fotbalist de la Rapid, pe care Daniel Pancu l-a numit 'micul fenomen', a avut un parcurs extrem de bun în sezonul de debut în Liga 1. Rareș Ilie a fost decisiv în multe meciuri de ale giuleștenilor, iar asta i-a adus multe laude din partea oamenilor importanți din fotbal.

În acest sezon, Ilie a fost comparat în repetate rânduri cu Octavian Popescu, jucătorul de la FCSB, cei doi având aceeași vârstă, prestațiile lor remarcându-se.

Victor Angelescu: „Nu punem preț, ca alte cluburi, doar ca să umflăm jucătorul!”



Patronul Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit la „Ora exactă în sport” despre Rareș Ilie, dezvăluind care ar fi condițiile să renunțe la tânărul fotbalist. Finanțatorul exclude însă un transfer al său în această vară, punctând că pentru evoluția jucătorului ar trebui să mai rămână, cel puțin un an, în Liga 1.

Mai mult decât atât, Angelescu a declarat că l-ar lăsa să plece pe Ilie doar dacă ar primi o ofertă extrem de atractivă financiar, din partea unui club puternic, care l-ar putea ajuta pe Rareș Ilie să evolueze, însă a refuzat să pună un preț. Patronul a spus că nu și-ar dori să facă precum alte cluburi, 'umflând' jucătorul mai mult, abordare avută în general de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

„Ar trebui să fie o ofertă senzațională ca să îl cedăm pe Rareș Ilie, nu ne gândim doar la bani, ci și la jucător, cred că mai are nevoie de un an la noi, nu vom accepta oferte mici sau medii. Doar dacă ar fi vreo echipă foarte puternică și jucătorul își va dori, nu ne vom opune.

Nu pot să spun, nu îmi place să vorbesc despre cifre, dar sigur ar trebui să fie vorba despre mulți bani, nu punem acest preț, ca alte cluburi, doar ca să umflăm jucătorul, am vorbit și cu el, părerea noastră e că mai are nevoie de cel puțin un an. Este încă tânăr, nu cred că este momentul prielnic pentru el de a face pasul în Europa.

E foarte tânăr, a jucat foarte bine, dar ar trebui să mai rămână minimum un an la noi în campionat.

Fiecare are părerea lui, îi cunosc pe amândoi, nu vreau să fac o diferență între ei, amândoi sunt foarte buni, ambii au potențialul de a ajunge la o echipă de top”, a declarat Victor Angelescu la PRO Arena.