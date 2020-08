Spaniolii sunt PE VAL la Dinamo! Contra a anuntat IN DIRECT doua transferuri noi in tabara 'cainilor'! Cine sunt fotbalistii care vin in Stefan cel Mare

Dupa transferurile lui Vlad Achim, Janusz Gol si Adam Nemec, Dinamo pregateste alte lovituri importante.

Antrenorul Cosmin Contra a declarat la interviul dinaintea partidei cu Chindia Targoviste ca alti doi jucatori vor ajunge la Bucuresti in aceasta saptamana.

Marti seara ar urma sa aterizeze in Romania Isma Lopez, fundasul stanga in varsta de 30 de ani, care va semna cu Dinamo in orele urmatoare.

Apoi, pana la finalul acestei saptamani, "cainii rosii" incearca sa ajunga la un acord cu un alt fotbalist strain. Este vorba despre un fundas dreapta, din Spania.

Cosmin Contra nu a vrut sa-i faca publica identitatea, insa a punctat ca acesta ar putea ajuta echipa din toate punctele de vedere.