A plecat, dar continua sa lucreze pentru Becali! Ce antrenor din Liga 1 il ajuta pe Gigi cu informatii: "I-am intrebat pe Narcis si pe Duckadam, nici nu stiau!"

Becali a avut de recuperat o suma de la Poli Iasi.

In contul banilor, Becali a luat doi jucatori. I-a cerut chiar antrenorului de la Iasi recomandari, iar Teja l-a ajutat. Desi a plecat in vara de la FCSB, Teja a ramas in relatii bune cu Becali.

"Daca am nevoie de o informatie, il intreb pe Teja. I-am intrebat pe Duckadam si pe Narcis pe cine sa iau de la iasi, n-au stiut. Apoi am vorbit cu Teja. Mi-a zis sa-l iau pe portar si pe un pusti Tanasa, 17 ani, foarte puternic, stanca. Am mers pe mana lui. Au zis Narcis si Duckadam ca cerceteaza. Lasa, ma, ca am cercetat eu", a spus Becali la PRO X.