Gigi Becali, la un pas de marea lovitura a iernii in Liga 1: "Am oferit 3 milioane de euro! E stanca, nu trece nimeni de el!" Raspunsul jucatorului de nationala

Gigi Becali a incercat sa dea marea lovitura a iernii in Liga 1.



Patronul FCSB a fost refuzat insa de Tudor Baluta. Gigi Becali a dezvaluit ca a oferit trei milioane de euro pentru Baluta, dar jucatorul a fost cel care s-a opus transferului.



"Imi place foarte mult de Baluta, cel mai mult imi place de el. Am vrut sa-l iau. Hagi l-a dat cu doua milioane, eu am zis ca le dau trei, dar nu a vrut sa vina. Nu a vrut el, baiatul, a zis ca nu vine in Romania. Baluta e stanca, e piatra, nu poate nimeni sa treacă de el. Nu are voie sa lipseasca din echipa nationala", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Baluta a ajuns la Brighton in aceasta vara. Viitorul a incasat doua milioane de euro de pe urma jucatorului. Din pacate, Baluta nu a reusit sa se impuna in Premier League si a jucat doar un meci pentru Brighton.