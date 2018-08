"A, pai ce, vin aia pe care i-am refuzat eu sa ne bata?" Declaratia pe care Becali o regreta si azi: RAZBUNAREA fostilor stelisti UMILITI de Gigi

Hajduk - FCSB este in direct la ProTV, joi, ora 21:45. Hajduk Split - FCSB, mansa tur a turului 3 preliminar al Europa League.

Gigi Becali este recunoscut pentru comportamentul sau si pentru declaratiile "la cald" pe care le face. Una dintre aceste afirmatii l-a costat pe patronul FCSB.

Stelian Stancu a povestit cum s-a razbunat pe fosta echipa dupa ce Gigi Becali l-a umilit in public pe el si pe Valentin Badoi. Cei doi au fost oamenii decisivi pentru Timisoara intr-o victorie istorica pentru banateni in fata ros-albastrilor.

"Am avut o relatie buna, pana la un moment dat. A avut o declaratie, eram la Timisoara, si plecasem de la ei eu cu Valentin Badoi si urma sa jucam cu ei in Ghencea. Ei luptau pentru titlu, noi eram tot acolo sus, si spune: 'A, pai ce, vin aia pe care i-am refuzat eu sa ne bata?'. Badoi a dat gol, eu am dat pasa de gol. V-am spus eu, ce semeni, aia culegi", a declarat Stelian Stancu pentru ProSport.

Stelian Stancu a jucat pentru echipa lui Gigi Becali in sezonul 2006-2007, insa a prins doar 17 partide si a marcat un singur gol.