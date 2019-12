"Ei sunt favoriti la titlu!" Visul lui Gigi ar putea sa se implineasca! Cum poate pune mana FCSB pe titlu si ce avantaje are fata de principalele adversare

Va fi o batalie crancena pentru castigarea titlului de campioana.

Lupta la titlu in acest sezon se anunta a fi una foarte crancena. Daca la inceput toata lumea vorbea de o noua confruntare intre CFR, FCSB si Craiova, Astra este revelatia acestui sezon. Trupa antrenata de Bogdan Andone este liderul Ligii 1 dupa ce a reusit sa o invinga la Giurgiu, pe Craiova, scor 1-0. Pentru giurgiuveni urmeaza derby-ul cu Craiova, in timp ce FCSB va juca in deplasare la Viitorul, iar Universitatea va primi vizita celor de la Voluntari.

Ioan Becali, a vorbit in exclusivitate la PRO X despre lupta la titlu si este de parere ca principala favorita sa puna mana pe trofeu este FCSB.

"Pe Dan Petrescu calificarea in primavara Europa League il poate 'imbata'. Avea mult puncte avans in campionat, acum e depasit cu doua de Astra si FCSB vine din urma. FCSB este favorita sa castige titlul. Daca Piturca nu aduce patru-cinci jucatori, atunci echipa e in deruta, joaca pentru locurile 1-3, nu pentru campionat.

Pitruca impune disciplina, el urmareste tot la club, toate loturile Craiovei, e pasionat. A vrut sa reintre in circuit, nu a facut-o pentru bani. El are afaceri imobiliare, construieste un bloc acum. La Craiova ia probabile 20-25 de mii de euro, hai 15 mii. Repet, daca nu aduce doi-trei-patru jucatori va avea probleme mari", a declarat Ioan Becali la PRO X.