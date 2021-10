A înscris de două ori în poarta lui Dinamo, iar acum a dat răspunsul! Ce a spus Miculescu legat de un posibil transfer la FCSB

„Câinii” au condus de două ori în întâlnirea cu UTA Arad, însă David Miculescu a ieșit la rampă și a reușit să obțină un punct pentru echipa lui Laszlo Balint, chiar în prelungirile partidei.

Primul gol al atacantului a venit în minutul 65, când Dinamo conducea cu 2-0 deja. Miculescu a reluat cu capul de lângă Ricardo Grigore, după ce portarul dinamoviștilor avusese două intervenții bune. Jucătorul a înscris golul egalizator după o eroare a lui Steliano Filip, iar apoi a mers să sărbătorească alături de arădenii care s-au deplasat până în Ștefan cel Mare.

Răspunsul lui Miculescu pentru FCSB

La finalul meciului, David Miculescu a fost întrebat despre interesul FCSB-ului pentru el, după ce Gigi Becali a încercat să îl transfere în perioada de mercator recent încheiată și a oferit un răspuns sincer la întrebarea dacă și-ar dori să joace pentru roș-albaștri.

„Da, vă dați seama. E o echipă puternică din România. Totul depinde de mine”, a declarat Miculescu.

Patru goluri în zece meciuri are David Miculescu în acest sezon în tricoul UTEi Arad.

Gigi Becali, interesat de Miculescu de mai bine de un an

În vara trecută, Gigi Becali a recunoscut că își dorește să îl transfere pe Miculescu la echipa sa și că intenționează să facă o ofertă pentru el. Mai mult, patronul a dezvăluit că în cazul în care oferta îi este refuzată, așteaptă să îl ia gratis pe tânărul jucător.

„De unde l-ați ghicit? E și frumos... Așa l-am luat pe Man. Și pe Nedelcu la fel, doar că la el nu s-a legat. E frumos, înalt, are o aliură de fotbalist. De vreo șase luni - un an am vrut să-l iau, acum am acționat. El mai are încă un an jumătate contract. Dacă nu-l dau, o să-l iau gratis”, a spus Becali la PRO X.