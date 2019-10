A facut curat in birouri pentru bani si ii da doar 15 euro pe luna fiului sau! Lectia de modestie a lui Uhrin: "Pentru restul trebuie sa muncesti, nu sa primesti"

Antrenorul lui Dinamo a curatat birouri ca sa faca rost de bani. Si asta in conditiile in care tatal sau a fost vicecampion european la fotbal.

Dusan Uhrin a povestit pentru DoarDinamo.ro ca la 19 ani facea curat in birouri ca sa faca rost de bani. Tatal sau, vicecampion al Europei cu Cehia, ii dadea doar 15 euro. Tot atat ii da si el fiului sau.

"In Cehia este cu totul alta mentalitate decat cea din Romania. Noi nu avem grija de copii asa. Baiatul meu lucreaza de la 16 ani. Merge si la scoala, dar trebuie sa munceasca. Atunci lucra o data pe saptamana. Acum are 18 ani si lucreaza de doua ori pe saptamana. Este la liceu si trebuie sa lucreze. Ii dau doar 15 euro pe luna, iar el trebuie sa munceasca pentru restul.



Cand eu eram tanar, tatal meu nu mi-a dat prea multi bani, asa ca am muncit. Am inceput cand aveam 19 ani pentru ca era regimul comunist. Si s-a gasit ceva de facut si pentru mine. Am facut curatenie in birouri! Noi nu avem obiceiul de a le da copiilor totul ca aici. Nici sa aiba grija bunicii de copiii tai", a spus Uhrin pentru doardinamo.ro.

Prin intermediul prietenului Nedved, antrenorul lui Dinamo l-a cunoscut pe Ronaldo. Uhrin vrea sa ia titlul cu Dinamo si sa antreneze in Anglia.

"Ii doresc sa plece cat mai repede. Sa aduca titul in Stefan cel Mare si sa plece. Daca aduce titul in Stefan cel Mare ii dam drumul", spune Ionel Danciulescu.

Fata lui Uhrin joaca fotbal la Slavia Praga, clubul lui Stanciu. Cand a antrenat la Timisoara, Uhrin a descoperit un loc superb, laciul Valiug, aflat la poalele muntilor Semenic.