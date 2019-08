A dat gol cu viitoarea echipa! Cum s-a bucurat Olaru dupa ce l-a batut pe Vlad. O noua GAFA URIASA a pustiului de 20 de ani

Darius Olaru a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Gaz Metan in prima repriza a meciului cu FCSB.

Olaru a reusit sa marcheze in minutul 17, dupa o gafa a portarului Vlad. Olaru a fost plasat perfect si n-a trebuit decat sa impinga mingea in poarta la sutul-bomba trimis de Marius Constantin si respins in fata de Vlad.



Olaru n-a tinut cont de contractul semnat cu FCSB si s-a bucurat pentru golul inscris.



Mijlocasul a fost cumparat de Becali cu 600 000 de euro de la Gaz Metan in mai. Va veni la FCSB din ianuarie 2019. Gaz Metan pastreaza si procente dintr-un transfer ulterior al lui Olaru.