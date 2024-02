"A apăsat greutatea dealurilor din Cluj". Andrei Nicolescu, reacție dură la adresa arbitrajului după înfrângerea cu CFR

După 0-0 la pauză, CFR Cluj a făcut o repriză secundă foarte bună, punctând de patru ori, prin Daniel Bîrligea, Karlo Muhar și dubla lui Philip Otele.

Rezultatul meciului, influențat de arbitraj?

Andrei Nicolescu este de părere că primul gol al ardelenilor nu ar fi trebuit acordat, din cauza faultului la faza premergătoare reușitei.

În plus, oficialul dinamoviștilor l-a criticat și pe centralul Florin Andrei, despre care a spus că este "ușor influențabil".

"Nu cred că avea nevoie de ajutorul ăsta. Totul pornește de la decizia luată la gol. Normal că ei fiind pe val au jucat mai bine după. Opinia mea e că trebuia să dea fault și se termina orice discuție.

Avantajul trebuie să se materializeze pentru a nu se întoarce faza. Mi s-a părut că până în minutul 60 toate deciziile arbitrului au fost aplecate către formația gazdă. Mi s-a părut o delegare neinspirată, un arbitru ușor influențabil, mi s-a părut că a apăsat greutatea dealurilor de la Cluj pe el.

Noi am încercat să facem un joc bun, nu am reușit, am reușit în primele 25 de minute o posesie bună, după care maniera de arbitraj ne-a dat o presiune în plus. Echipa CFR-ului are o calitate evidentă, astfel de intervenții produc un dezavantaj.

Analizați fază cu fază și vedeți maniera în care se judecă diferit faze asemănătoare. Trebuie să strângem rândurile, să vedem ce jucători putem recupera după accidentări. Avem meciuri mai importante acum din prisma adversarilor pe care îi avem și care sunt în luptă directă cu noi", a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.