"Nu stiu nimic despre transferul lui Arlauskis!" Un titular al CFR-ului a comentat subiectul momentului! Ce spune despre lupta la titlu

CFR s-a impus in fata lui FC Arges, luni seara, cu 5-0.

Unul dintre marcatori, Valentin Costache, a vorbit despre posibilul transfer al lui Giedrius Arlauskis la CFR, dar si despre lupta la campionat, mai stransa ca niciodata.

"Sper sa marchez in continuare, sa-mi ajut echipa si sa fim de la meci la meci mai buni. Eu nu stiu nimic de revenirea lui Arlauskis. Suta la suta lupta la titlu va fi pana in ultima etapa. La fel ca si in campionatul trecut. Si FCSB si Craiova au sansa lor, va fi o lupta grea", a declarat Costache la finalul partidei.

Internationalul roman Andrei Burca a vorbit si el despre dificultatile intampinate, dar si despre cartonasul galben incasat la ultima faza a partidei, care ii va aduce suspendarea pentru deplasarea de la UTA.

"Ne bucuram ca am castigat. Intr-adevar, am fost foarte buni defensiv. A reusit in sfarsit sa conducem la pauza si sa marcam in prima repriza. In celelalte meciuri nu am reusit sa conducem la pauza si asta ne-a afectat. Nu stiu daca Malele putea sa schimbe soarte meciului, poate tinea mai bine de minge in fata, insa in faza defensiva au fost aceeasi oameni.

Am intrat foarte contrati, erau din punctul meu de vedere echipa momentului, insa ne-am facut jocul si am reusit sa castigam. Imi e ciuda de acel galben, insa poate asa a vrut Dumnezeu, sa lipsesc la meciul cu UTA. Si cand au venit la noi au reusit sa castige, isi doresc sa prinda un loc de play-off, la fel ca orice echipa de la locul 6 in jos", a declarat Andrei Burca dupa partida castigata de CFR.