Reactia lui Iordanescu in cazul revenirii lui Arlauskis la CFR Cluj: "E extrem de valoros!" Ce a spus despre Balgradean 

CFR Cluj a castigat la scor cu FC Arges, 5-0!

Campioana s-a impus fara probleme pe teren propriu cu FC Arges. Deac a inscris de doua ori din penalty, iar Costache si Rondon au cate o reusita. Luka Maric, care a provocat cele doua lovituri de pedeapsa si-a trimis balonul in propria poarta in startul reprizei secunde.

Edward Iordanescu a vorbit despre victoria cu Arges, dar si despre implementarea VAR. Totodata, intrebat despre posibila revenire a lui Arlauskis la CFR Cluj, antrenorul ardelenilor a dezvaluit ca urmeaza sa analizeze.

"Am reconstruit din nou un moment foarte bun, sunt trei jocuri fara gol primit. Vreau sa atrag atentia si meciului cu Voluntari, se repeta tiparul deja. Echipa a produs si astazi, sunt foarte mandru de ei.

Am vazut ca am fost criticat dupa meciuri in care am reusit sa marcam mai putin, dar noi am construit si atunci. Schimbarile au fost ofensive, nu am inchis jocul. Echipa are capacitatea de a juca si un fotbal de calitate, nu e aluzie la ce a fost in trecut, atunci a fost performanta.

Fotbalul romanesc are nevoie de VAR, de acest efort. Arbitrajul romanesc are nevoie de ajutor, daca putem sa ii ajutam, trebuie sa facem asta.

Arlauskis este un portar extrem de valoros, a facut performanta si a contribuit la performanta pentru CFR Cluj. Focusul meu a fost pe acest meci, dati-ne timp si vedem daca se concretizeaza mutarea.

Pufi a avut o perioada foarte buna cand am venit, dupa s-a accidentat, a facut doua meciuri usor nefericite, insa si-a revenit si are prestatii bune", a spus Iordanescu la finalul meciului.