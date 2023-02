Fără să specifice numele clubului sau țara, Gigi Becali susține că a primit o ofertă pentru Darius Olaru: un milion de euro pentru un împrumut până în vară și alte patru milioane pentru transferul definitiv, clauza fiind obligatorie. În total, cinci milioane de euro, însă propunerea a fost respinsă.

Gigi Becali: "Am avut ofertă de 5 milioane pentru Olaru. Nu am acceptat"

Becali spune că și-ar fi dorit o vânzare directă a lui Olaru, iar acum sunt șanse mici să renunțe la mijlocaș, având în vedere că FCSB încearcă să rămână cu șanse reale în lupta la titlu.

"Eu am ce să vând. Am avut ofertă pe Olaru de 5 milioane, dar au zis că îmi dau un milion acum și 4 milioane ofertă obligatorie, adică sunt obligați să activeze. Le-am zis că pe mine nu mă interesează chestiunile astea îmbârligate. Eu vreau clar. Dă-mi un milion acum, două milioane peste 6 luni și încă două peste 6 luni. Nu am acceptat!



Puteam să-l dau pe Olaru pe un milion de euro până în vară, împrumut patru luni. Era bine așa, dar e jucător principal, pierzi campionatul! Eu pot să închiriez un jucător și să iau cât iau alții pe un jucător în total. Eu, pe 4 luni împrumut, iau cât iau alții pentru un jucător definitiv", a spus Gigi Becali.

Devenit căpitan la FCSB, Darius Olaru este om de bază în echipa lui Mihai Pintilii și în acest sezon, în care a evoluat în 31 de meciuri, a marcat un gol și a oferit cinci pase decisive.

5,3 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Transferurile făcute de FCSB în această iarnă

Veniri - Deian Sorescu (România / 25 de ani / mijlocaș dreapta / Rakow Czestochowa / 150.000 de euro / împrumutat), Alexandru Maxim (România / 15 ani / portar / promovat de la juniori), David Popa (România / 15 ani / extremă dreapta / promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (România / 20 de ani / închizător / FC Botoșani), Andrei Pandele (România / 19 ani / mijlocaș central / Unirea Constanța), Adrian Niță (România / 19 ani / extremă stânga / Unirea Constanța), Ștefan Cană (România / 22 de ani / fundaș central / Unirea Constanța)

Plecări - Andrei Dumiter (România / 23 de ani / atacant / FC Voluntari / contract reziliat), Rachid Bouhenna (Algeria, Franța / 31 de ani / fundaș central / contract reziliat), Florin Achim (România / 31 de ani / fundaș dreapta / contract reziliat), Ianis Stoica (România / 20 de ani / atacant / "U" Cluj / împrumutat), Alexandru Musi (România / 18 ani / mijlocaș ofensiv / Poli Iași / împrumutat), Ovidiu Perianu (România / 20 de ani / închizător / Chindia Târgoviște / împrumutat), Robert Boboc (România / 23 de ani / fundaș dreapta / contract reziliat), Marco Dulca (România / 23 de ani / închizător / Chindia Târgoviște / contract reziliat), Bogdan Rusu (România / 32 de ani / atacant / CS Mioveni / contract reziliat), Adrian Niță (România / 19 ani / extremă stânga / Concordia Chiajna / împrumutat), Ștefan Cană (România / 22 de ani / fundaș central / Foresta Suceava / împrumutat), Răzvan Ducan (România / 21 de ani / portar / FC Botoșani / cedat în coproprietate)