4 sfaturi de la Conor McGregor! Cum sa treci de sarbatori ca un "bombardier"

McGregor ofera 4 sfaturi de sarbatori.

Irlandezul are un program de "Health & Fitness" prin care isi educa fanii cum sa manance sanatos, sa se antreneze si sa fie in general in forma in viata de zi cu zi.

Acesta a postat pe pagina 4 sfaturi de sarbatori, perioada in care majoritatea oamenilor fac excese culinare sau, mai rau, abuzeaza de alcool, efectele fiind devastatoare dupa vacanta.

Iata mai jos cele 4 sfaturi date de Conor McGregor si antrenorii sai care se ocupa special de dieta si antrenamente:

1. Mananca inainte sa iesi - in felul asta poti controla ce mananci, alegand o dieta sanatoasa. Daca ti se face foame cand ai iesit in oras, e posibil sa nu gasesti mereu surse sanatoase de hrana.

2. Bea moderat - alcoolul te poate binedispune de sarbatori, insa efectul asupra corpului este de multe ori devastator, in special in cazul sportivilor, fiindu-le afectata capacitatea de efort.

3. Nu sari peste mese - o alta greseala facuta de majoritatea oamenilor este saritul peste mese, in special in perioada sarbatorilor, cand se mananca mai mult decat este normal la o masa, ducand astfel la dereglarea organismului care este obisnuit sa primeasca mancare la ore fixe.

4. Bea apa - acesta este un sfat bun de urmat in general, si in special in preajma Craciunului. Principala sursa de dezhidratare este alcoolul, de aceea este bine sa ramanem hidratati mai ales daca avem de gand sa consumam bauturi "spirtoase" in aceasta perioada.