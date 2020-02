Imagini INCREDIBILE facute publice de Khabib! MONSTRUL din UFC le-a aratat fanilor sai unde s-a nascut! Cum arata satul

Khbib Nurmagomedov a revenit acasa si a filmat ulitele unde a locuit din satul sau natal Sil'di (Muntii Caucaz).

Ion Dumitru Panainte



In localitate mai sunt vizibile si astazi urmele bombardamentelor rusesti de la mijlocul anilor '90. In clipul filmat de Khabib apar rudele si prietenii lui. Imaginile surprind si modul de viata al localnicilor, care pare dintr-o alta era.

Khabib Nurmagomedov este campionul UFC din categoria Lightweight. Pe 18 aprilie, luptatorul are planificat un meci de aparare a centurii de campion contra lui Tony Ferguson in cadrul galei UFC 249 de la Barclays Center din Brooklyn, New York, Statele Unite.

Nurmagomedov si Tony Ferguson vor încerca pentru a 5-a oara sa se intalneasca in UFC. In alte 4 randuri, meciul lor a fost amanat din cauza accidentarilor suferite de sportivi sau a iesirii din categorie. Dornic de un scenariu asemanator si in aprilie este Conor McGregor, care ar dori ca prin abandonul unuia dintre sportivi sa aiba sansa de a lupta din nou pentru centura de campion.