SE BATE KHABIB CU MAYWEATHER? Nebunie TOTALA: ar fi bataia secolului! Singura conditie pe care a pus-o Khabib ca sa accepte

Khabib Nurmagomedov e de acord sa se lupte cu Floyd Mayweather, dar pune o singura conditie pentru ca bataia sa aiba loc!

Vrea un meci de 12 reprize: 11 de box si una de MMA! Lupta dintre Mayweather si Khabib ar putea avea loc dupa ce ultimul se bate cu Tony Ferguson, in aprilie.

"Am zis: lasati-ne sa terminam cu Tony, apoi ne vom antrena cu echipa boxerului Vasily Lomachenko timp de 6 luni, iar ulterior va fi un meci de box. Suntem gata in orice zi, oriunde, cu o singura conditie: sa fie 11 runde de box si una de MMA. O sa rezistam 11 runde cu cel mai tare boxer al lumii, de ce sa nu mergem o runda si in MMA? Dar toata discutia va avea loc dupa lupta cu Ferguson", a spus tatal lui Khabib, citat de The Sun.