Decizia luata de UFC dupa scandalul de la meciul lui McGregor! Ce se intampla cu Khabib Nurmagomedov

Dana White a confirmat oficial vestea.

Khabib Nurmagomedov va ramane campionul lighweight din UFC dupa victoria in fata lui Conor McGregor de la gala UFC 229! Desi a fost luata in calcul varianta sa-i fie retrasa centura in urma evenimentelor de dupa meci, cand Khabib a sarit din cusca peste Dillon Danis, partenerul de antrenament al lui McGregor, Khabib ramane campion.

Presedintele UFC, Dana White, a fost cel care a facut anuntul in ceea ce priveste centura - Khabib a devenit campion dupa ce l-a facut sa cedeze pe McGregor in runda a 4-a cu o manevra de submission. Scandalul de la final a umbrit insa victoria lui Khabib, cel care risca sa primeasca o amenda si o suspendare din partea Comisiei Atletice, cea care guverneaza luptele din MMA.

McGregor a fost deja suspendat de catre UFC pentru o luna si este la randul sau investigat dupa ce s-a iscat un conflict intre el si varul lui Khabib in ring dupa meci.