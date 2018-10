McGregor vrea revansa cu Khabib! Cei doi pot bate recordul de incasari in UFC

Khabib a fost primit ca un rege in Rusia unde si-a prezentat centura

20 de mii de fani au fost la stadion si multi au invadat terenul ca sa-l vada pe Khabib cu centura cucerita in fata lui McGregor.

"Nimeni nu poate sa tina un vultur in cusca", a explicat Khabib momentul de furie in care a sarit la bataie in public.

Fanii nu s-au plictisit pe aeroport in asteptarea lui Khabib. Unii chiar s-au apucat sa danseze.

Khabib a ajuns la 27 de victorii, iar fiul patronului lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu este mare fan al rusului. La formatia din Grecia se vand tricouri cu Khabib si numarul 27.