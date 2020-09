EXCLUSIV | Prima reactie a lui Benny Adegbuyi dupa ce a fost stabilita data luptei cu Badr Hari: "Cel mai mare eveniment la care a luat parte un luptator roman! Ma gandesc doar la victorie"

Benny Adegbuyi si Badr Hari se vor lupta in cadrul evenimentului Glory 76, programat pe 7 noiembrie.

Benny Adegbuyi, cel mai bine cotat roman din kickboxing, se va lupta cu 'Bad Boy' Badr Hari pe 7 noiembrie, unul dintre cei mai renumiti sportivi din istoria acestui sport.

Meciul ar fi trebuit sa se dispute initial pe 20 iunie, la Rotterdam, insa pandemia de Covid-19 a facut ca lupta sa fie amanata:

"In sfarsit avem o data stabilita, 7 noiembrie, ma bucur pentru asta. Tot antrenamentul pe care il fac a capatat un sens si ma voi antrena mult mai tare acum. Am asteptat foarte mult, cred ca este cel mai important meci al carierei mele. Chiar daca nu este campionul, cred ca este cel mai urmarit si cel mai faimos kickboxer. Pentru fanii sportului de contact din Romania cred ca este cel mai mare eveniment la care a luat parte un luptator roman. Sunt foarte fericit.

E putin din scurt, dar anumite evenimente vin doar o data in viata. Chiar daca am 7-8 saptamani voi incerca sa fiu 100%. Nu e nici putin, nici mult, voi incepe cantonamentele in Olanda, sa vedem cum e cu restrictiile. Voi avea grija si voi incerca sa fiu in cea mai mare forma pentru meciul de pe 7 noiembrie.

Partenerii de sparing in Olanda sunt mai inalti, mai valorosi, mai buni si pentru meciul asta trebuie sa fac tot ce imi sta in putinta pentru a incerca sa fiu cat mai bun. Inca nu stim daca vor fi spectatori, important pentru mine e ca va avea loc meciul. E mai bine cu spectatori, dar meciul conteaza. Daca nu vom avea sustinere si emotia va fi alta, insa eu sunt motivat sa ma lupt. Ma gandesc doar la victorie, ar insemna mult si ar confirma ca sunt in top 3 al generatiei mele de atatia ani si fac parte din elita kickboxului mondial", a spus Benny Adegbuyi pentru PRO TV si SPORT.RO.

Badr Hari a fost la un pas sa il invinga pe campionul Rico Verhoeven in ultima lupta, reusind sa il trimita de doua ori la podea. In runda a treia, luptatorul marocan si-a rupt piciorul cand a incercat o lovitura din intoarcere si centura a ramas in continuare la Verhoeven.