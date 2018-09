Contra a anuntat stranierii pentru meciurile cu Lituania si Serbia! Stoian, marea surpriza. Lista de jucatori

Nationala intalneste Lituania si Serbia in direct la PROTVm pe 11 si 14 octombrie.

Reprezentativa Romaniei va disputa in luna octombrie alte doua jocuri in Liga Natiunilor UEFA, noua competitie oficiala care a debutat in septembrie.

Pe 11 octombrie, de la ora 21:45, tricolorii vor juca la Vilnius impotriva Lituaniei, pentru ca trei zile mai tarziu, pe 14 octombrie, de la ora 16:00, sa intalneasca Serbia pe Arena Nationala.

Pentru cele doua jocuri din grupa 4 (seria C) din Liga Natiunilor UEFA, selectionerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare de principiu pentru 15 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii. Lotul final, care va include si numele jucatorilor din campionatul intern convocati, va fi anuntat ulterior.



Lista convocarilor preliminare este urmatoarea:

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 53/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0)

Fundasi: Cristian Sapunaru (Kayserispor, 29/0), Valerica Gaman (Al-Shabab, 14/1), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 12/1), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 5/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 24/9), Constantin Budescu (Al-Shabab, 12/5), Alexandru Maxim (Mainz, 30/2)

Atacant: Claudiu Keseru (Ludogoret, 25/6)

S-au jucat:

• 7 septembrie | Romania – Muntenegru 0-0, Lituania – Serbia 0-1 (D. Tadić 38-pen.)

• 10 septembrie | Serbia – Romania 2-2 (Mitrović 26, 63 / Stanciu 48-pen., Tucudean 68), Muntenegru – Lituania 2-0 (Savić 34-pen., Janković 35)

Programul urmatoarelor meciuri:

• 11 octombrie | Lituania – Romania, Muntenegru – Serbia (ora 21:45)

• 14 octombrie | Romania – Serbia (Arena Nationala, ora 16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45)

• 17 noiembrie | Serbia – Muntenegru (ora 16:00), Romania – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oana”, Ploiesti

• 20 noiembrie | Serbia – Lituania, Muntenegru – Romania (ora 21:45)

