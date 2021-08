„În o lună și o săptămână am plâns aproape în fiecare seară!” Larisa Iordache, moment de sinceritate la sosirea în țară

Larisa Iorache a vorbit despre dezamăgirea de la Jocurile Olimpice.

Larisa Iordache (25 ani) nu a putut partica la proba finală de bârnă de la Jocurile Olimpice. Românca a suferit o accidentare în calificări și a acuzat dureri chiar după ce a terminat exercițiul. RMN-ul efectuat la Tokyo a rezultat că gimnastica nu are o simplă entorsă, ci o osteoartrită.

La sosirea în țară, Larisa Iordache a precizat că își dorea enorm să obțină o medalie la Jocurile Olimpice, dar starea medicală nu i-a permis să concureze în finala de la bârnă. Cu toate acestea, sportiva mărturisește că a făcut toate efortuile care au depins de ea pentru a se refaca în timp util și că nu îi rămâne altă variante decât să se concentreze pe Campionatul Mondial din toamnă.

„Mă simt bine. Sunt obosită, momentan, sunt fericită că sunt acasă. Cred că atunci când o să fiu pe canapeaua mea o să fiu bine. Dezamăgirea încă există, însă nu sunt supărată nicio secundă pentru că am tras de mine. Dacă trăim cu „dacă” și cu „dar”, nu o să știu niciodată cât de bine ar fi fost, pentru că durerea exista. Aș fi putut risca o accidentare mult mai mare și prefer să fiu sănătoasă pentru a-mi fructifica momentele în viața mea de zi cu zi, dar și în carieră mea de gimnastă.

„Sper ca în toamnă să fiu pe podiumul mondial”



Sunt obosită. Glezna îmi este umflată pentru că am stat foarte multe ore pe drum. Sper din suflet să îmi revin ușor, ușor, cu ziele astea de pauză pe care le voi avea și sper din suflet să mă întorc cu forțe noi, tratamentele să funcționeze și să fie totul super ok pentru a mă întoarce la antrenamente cu forțe proaspete. Sper din suflet ca în Japonia, în toamnă, să fiu pe podiumul mondial și să fiu mândră atăt eu, cât și mama mea.

A fost bulversantă decizia de a nu participa în finală pentru că îmi doream atât de mult. Am sperat până în ultimul moment. În cameră, înainte de competiții, am încercat foarte multe trucuri încât să îmi țină glezna blocată, încât să nu pot face foarte multe mișcări și să îmi țină glenza blocată, dar nu am putut. Din câte am înțeles, este destul de avansată problema, dar asta este, încercăm să remediem și să treacă problema pentru a putea să avem un efect cât mai bun”, a dezvăluit Larisa Iordache.

„Dacă îmi făceam integralul excepțional, eram pe podium”



Gimnasta a dezăluit că dacă va fi sănătoasă va participa și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. De asemenea, văzând finala la bârnă de la această ediție, este de părere că dacă exercițiul i-ar fi ieșit bine, ar fi putut câștiga o medalie pentru România.

„Cred că totul se va aranja așa cum va trebui, știu că dacă voi fi sănătoasă voi merge la Paris, dar în primul rând, vreau să iua totul pas cu pas, să trăiesc în prezent și să fructific viitorul cât de bine pot eu, să mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc și să fiu optimistă și să găsesc de fiecare dată o variantă de a rezolva problemele.

Cu siguranță finala ar fi fost alta, pentru că având adversare pe măsură concentrarea era alta. Dacă îmi făceam integralul excepțional eram pe podium, măcar puțin mai bine decât în calificări, iar acum aveam o medalie la gât și eram super mândră de mine”, a precizat gimnasta.

„În o lună și o săptămână am plâns aprope în fiecare seară”



Sportiva a mărturisit că în cele 40 de zile cât a fost plecată, s-a confruntat cu dorul celor de acasă. Așa că a decis ca vacanța să și-o petreacă alături de cei dragi, pentru a reveni cu forțe proaspete la sala de antrenament.

„Îmi iau vacanță, o să stau cu familia mea, pentru că mi-au lipsit foarte tare. În o luna și o săptămâna cred că am plâns aproape în fiecare seară, am plecat într-un moment foarte dificil. O să mă bucur de vacanță pentru că trebuie să îmi încarc bateriile pentru a putea munci mai bine decât am făcut-o până acum”, a dezvăluit Iordache.

