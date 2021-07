EXCLUSIV | Primul mesaj al Anei Maria Popescu după argintul obținut la Tokyo: "A fost cea mai chinuită medalie!"

Ana Maria Popescu a obținut prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Ana Maria Popescu a cucerit prima medalie pentru România la această ediție a Jocurilor Olimpice. Sportivă a obținut medalia de argint la scrimă, după ce Sun Yiwen s-a impus cu 11-10 în finală.

Ana Maria a transmis un mesaj în exlusivitate pentru PRO TV, în care specifică că este cea mai muncită medalie din cariera sa. Scrimeura a ținut să mai precizeze că orice vis devine realitate dacă crezi suficient de mult în el.

"Salutare, oameni buni! E trecut de miezul nopții aici la Tokyo. A fost o zi productivă pentru mine si Team România. Nu pot sa spun încă în cuvinte ce s-a întâmplat astăzi. Am avut o zi perfecta până în finală. Am făcut o greșeală pe care nu o regret. Am muncit atât amar de vreme. Este cea mai muncita si chinuita medalie a mea. Am îndurat foarte mult să ajung aici. Am demonstrat că orice vis poate deveni realitate dacă crezi suficient de mult in el.

Voua vă mulțumesc pentru toate gândurile bune și toate urările! Nu uitați, sportivii români încă sunt în cursa pentru medalii. Eu mi-am terminat treaba aici, mă întorc acasă bucuroasă și fericită cu această bucățică de metal. Iar pe voi vă rog să le țineți pumnii în continuare colegilor noștri! Team România!", a declarat Ana Maria Popescu pentru PRO TV.

Argintul cucerit de Ana Maria este a 17-a medalie adusă de scrima românească la Jocurile Olimpice: 4 de aur, 6 de argint şi 7 de bronz.