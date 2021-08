David Popovici trage un semnal de alarmă: „Mi-ar plăcea ca în România să fie îmbinat sportul cu școala!”

David Popovici a fost premiat de către ministrul Educației.

David Popovici, elev al clasei a XI-a la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, a fost premiat de ministrul Educației în urmă performanței de la Jocurile Olimpice. Înotătorul a primit un onorariu de 10.000 RON și o plachetă din partea lui Sorin Cîmpeanu, pe care era gravată „Campionul unei generații”.

„Vreau să înspir cât mai mulți copii să se apuce de sport”

David Popovici a precizat că speră ca rezultatele sale de la Tokyo să motiveze mai mulți părinți să își îndreme copiii către sport. De asemenea, este recunoscător că a avut o situație financiară liniștitoare în familie și trage un semnal de alarmă că viitori sportivi care au lipsuri ar trebui ajutați.

„Vreau să profit de imaginea și de valul pe care l-am creat și să inspir cât mai mulți copii să se apuce de sport și să inspir cât mai mulți părinți pentru a-și duce copiii la un sport. Eu mai am doi ani și termin liceul, dar copiii mici și cei care urmează să intre în sistemul școlar au nevoie de acest ajutor al nostru.

Eu nu am dus lipsă de nimic. Sunt convins că sunt copii sportivi sau viitori sportivi cu mult potențial care pot avea lipsuri. Din acest punct de vedere, sper că acolo să se poată investi mai mult.

„Am rămas la fel, sunt același băiat”

După calificarea la Jocurile Olimpice am avut un boom de notorietate, dar eu am rămas la fel. Sunt același băiat. E nevoie de multă muncă și determinare, dar aș minți dacă nu aș spune că am avut și puțin noroc, să întâlnesc antrenorul potrivit, inițiativă din partea parinților mei să mă ducă la clubul potrivit, dăruiune din partea lor să mă crească cum trebuie”, a declarat tânărul la sediul Ministerului Educației.

David Popovici a mărturisit că a primit oferte de a studia în afara țării, dar încă nu a luat o hotărâre cu privire la viiorul său universitar. Tânărul a mărturisit că este pasionat de psihologie și că, deocamdată, acesta este palierul pe care dorește să meargă.

„Sunt într-un moment de cotitură al vieții mele”

„Sunt într-un punct de cotitură al vieții mele. Dacă rămân în România sau Europa sau mă duc în America să continui studiile. Am lăsat aceste gânduri până după vacanță, pentru că am vrut să las tot stresul și toate gândurile până mă voi relaxa. Sunt convins, că având atâția oameni geniali în jurul meu, va fi foarte bine indiferent unde voi merge.

România are ce să îmi ofere, numai ca mi-ar plăcea foarte mult ca în generațiile următoare să fie îmbinat sportul cu școala, să fie ca un stil de viață. Și să avem cât mai multe baze sportive. Dacă s-ar putea aș clona liceul Coșbuc, unde sunt, aș adăuga câteva baze sportive și ar fi perfect.

Sincer, sunt destul de pasionat de psihologie. Sunt destul de sigur că asta o să urmez. Dar mai am un an sau doi la dispoziție să mă gândesc”, a dezvăluit elevul antrenorului Adrian Rădulescu.