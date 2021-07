EXCLUSIV | "Nu-mi permit să am niciun regret". David Popovici, într-un interviu sincer despre experiența de la Tokyo 

David Popovici a fost sportivul de care s-au legat cele mai spectaculoase rezultate pentru natația românească la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La 16 ani, înotătorul legitimat la CSA Steaua și-a câștigat locul printre cei mai buni, după evoluțiile foarte bune pe care le-a avut la competiția olimpică. Deși nu a reușit să cucerească vreo medalie, David Popovici a atras atenția colegilor din bazin, titani ai înotului mondial, precum Caeleb Dressel, Kyle Chalmers sau Tom Dean.

Locul patru în finala de 200 m liber, locul șapte în finala de 100 m liber și participarea în seriile de la 50 m liber l-au determinat pe David să mărturisească sincer și fără ocolișuri, ca orice adolescent de 16 ani că participarea la Tokyo a fost "o competiție plină de provocări și de experiențe noi".

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, înotătorul român a vorbit despre trăirile din timpul celor șapte curse, planurile de viitor pe plan profesional, dar și despre viața de adolescent și cum crede că i se va schimba după această experiență.

Lecția pe care a învățat-o la Tokyo



David Popovici nu mai este privit ca un începător. Rezultatele pe care le-a obținut în ultimele luni le-au atras atenția adversarilor mult mai bine cotați și cu mult mai multă experiență decât el. Așa cum s-a întâmplat de atâtea ori de-a lungul timpului, sportul e o sursă inepuizabilă pentru lecții de viață. Iar David a vorbit despre cea pe care a primit-o el, de la "titanii din bazin". Ce sfat a primit de la ei?

"Că am un viitor strălucit și să nu mi se urce la cap. Cred că e cel mai bun sfat pe care poate să mi-l dea cineva. Și înotătorii, și eu știm că am nevoie de timp, răbdare și pasiune.", a povestit tânărul înotător.

Lecția pe care ne-a predat-o de la Tokyo



David a învățat multe din experiența olimpică. La rândul său, a oferit o lecție și pentru cei din jurul său. Bucurându-se de ceea ce face, oferind o nouă perspectivă asupra rezultatelor pe care poate alții le-ar fi privit ca niște eșecuri. Așa cum s-a întâmplat în finala de la 200 m liber când s-a clasat pe locul patru, la doar două sutimi de secundă de podiumul olimpic.

"Eu mi-am pus mâinile în cap de fericire pentru rezultatul pe care l-am scos. Acum câteva luni nu mă gândeam la așa ceva.", a explicat cu zâmbetul pe buze.

Mai mult de atât a privit totul din perspectiva plină a paharului, fiind conștient de ceea ce a fost capabil să ofere la Tokyo din punct de vedere sportiv. Fără modestie, cu un realism pe care, probabil, doar marii campioni îl au: "Nu-mi permit să am niciun regret. Am făcut tot ceea ce am putut să fac pentru această perioadă încărcată. Sunt satisfăcut și mulțumit pentru ceea ce am realizat."

"Nu o să se schimbe nimic"



"Eu am rămas prieten cu aceeași oameni, aceeași colegi. Vom rămâne în continuare prieteni. Pentru oamenii apropiați mie, dar și pentru mine nu se schimbă nimic doar pentru că am fost la Olimpiadă. Nu o să las să mă schimbe, în general" sunt promisiunile făcute de David Popovici. Același băiat care nu a uitat să le mulțumească susținătorilor pentru că l-au urmărit: "M-am simțit rapid, ajutat foarte mult pentru că știam că sunt oameni care s-au trezit la 4 dimineața ca să mă vadă."