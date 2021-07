Aceasta este prima de medalie pe care o pot incasa sportivii Romaniei de la JO! Suma impresionanta pentru fiecare campion

Romania a plecat la Tokyo si este gata de Jocurile Olimpice.

Fiecare sportiv care va obtine o medalie olimpica va incasa 70 000 de euro. Fotbalistii sunt primii romani care vor juca la Tokyo. Daca vor lua titlul olimpic, statul vca trebui sa plateasca 1.5 milioane de euro, pentru primele celor din echipa de fotbal.

"Cand ne-am calificat ultima data, tata era mic si chiar am glumit cu el recent pe aceasta tema. Ne calificam atat de rar, ca atunci cand o facem ar trebui sa aducem ceva rezultate si sa facem performanta. Este o mandrie si o bucurie ca vom fi acolo.

Si daca zic ca sunt constienti si realizeaza, nu sunt nici constienti si nici nu realizeaza. Cred ca niciunul dintre noi nu e. Chiar ma uitam ce spunea Neymar, ca pentru el Jocurile Olimpice au insemnat mai mult decat campionatul mondial.

Bine, in mintea mea de om nebun am zis ca ne batem la o medalie. Dar va trebui sa luam lucrurile pas cu pas. Am avut acceptul unor cluburi, ca ne dau jucatorii azi si a doua zi ne-a sunat ca nu mai pot. Au fost situatii imprevizibile in care un jucator a fost lasat la lot si dupa nici doua ore ne-am trezit ca nu mai vine.

A trebuit sa il introducem in acest sistem, COSR mai departe sa trimita catre CIO, jucatorul a fost acceptat, iar dupa doua ore a fost scos de pe lista. Nici ei nu s-au mai intalnit cu aceasta situatie. Vrem sa le multumim pentru ca ne-au salvat. Au avut un dialog extraordinar cu noi, suntem mandri sa avem jucatori la echipa nationala", a spus Radoi, pentru Sportsnet.

Lotul lui Mirel Radoi:

Portari: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra Giurgiu), Stefan Tarnoveanu , (FCSB);

Fundasi: Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;

Mijlocasi: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu ( FC Botosani), Antonio Sefer (Rapid Bucuresti); Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias).

Atacanti: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).

Programul Romaniei de la JO Tokyo:

Honduras – Romania (22 iulie, 14:00, Kashima)

Romania – Coreea de Sud (25 iulie, 14:00, Kashima)

Romania – Noua Zeelanda (28 iulie 11:30, Sapporo)

Componenta grupelor turneului masculin de fotbal de la JO 2020:

Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franta

Grupa B: Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Honduras, Romania

Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia

Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildes, Arabia Saudita