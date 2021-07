ASUS ZenBook Flip 13 OLED – ecrane cu imagini naturale care nu dauneaza ochilor (P)

In continua cautare a inovatiei, noile laptopuri ZenBook sunt dotate cu ecrane OLED care reusesc sa redefineasca experienta de utilizare a unui laptop prin culori foarte realiste, un contrast puternic si totodata emisie redusa de lumina albastra, totul intr-o carcasa subtire si usoara cu finisaje premium placute la atingere.

ASUS ZenBook Flip 13 OLED este un laptop convertibil exceptional, fara compromisuri, dotat cu o balama ce se poate deschide pana la 360 de grade, si un ecran greu de egalat cu tehnologie OLED(Organic Light Emitting Diode Display). Calitatea extraordinara a imaginii este acompaniata si de o reducere semnificativa de emisie de lumina albastra, cu 70% mai putin ca un panou LCD tipic.

Lumina albastra are un impact puternic asupra calitatii somnului, putand afecta ritmul circadian si secretia de melatonina, in special in cazul copiilor. Din acest motiv ASUS foloseste tehnologia Eye Care pentru toate ecranele sale OLED, certificate SGS si TUV Rheinland, doua standarde importante pentru emisii reduse de lumina albastra.

Ecrane OLED – o noua experienta de vizualizare cu contrast infinit si culori naturale

In cazul unui panou OLED (Organic Light Emitting Diode Display), fiecare pixel de pe ecran este controlat individual, fiind iluminat direct cand este alimentat cu curent electric, o diferenta importanta fata de un ecran LCD care utilizeaza doar cateva zeci de LED-uri pentru iluminare. Din acest motiv ecranele OLED consuma mai putin curent, foarte important in cazul unui laptop si ofera un unghi de vizualizare generos, fara a afecta culorile afisate. Timpul de raspuns de doar 0.2 milisecunde este un alt atu OLED, din acest motiv jocurile 3D, scenele de actiune din filme si transmisiunile sportive vor fi mai cursive si usor de urmarit.

Acestea sunt doar cateva din avantajele ASUS OLED, o serie de ecrane capabile sa afiseze imagini de o calitate ireprosabila, fie ca vorbim de productii cinematografice sau de fluxuri profesioniste de editare foto si video unde acuratetea culorilor este o cerinta obligatorie. Pentru primele ASUS OLED ofera un volum de culoare ce acopera 100% din spectrul DCI-P3, utilizat in cinematografie, iar pentru cele din urma fiecare model este calibrat individual in fabrica, fiind validat PANTONE. Un ecran LCD clasic nu are nicio sansa, acoperind doar 65% din volumul de culoare sRGB, in timp ce ASUS OLED poate reda 133% din acelasi spatiu de culoare.

Nu doar culorile ecranelor ASUS OLED impresioneaza, ci si luminozitatea maxima de care acestea sunt capabile. La 500 de niti, un ecran ASUS OLED respecta cea mai dura certificare VESA DisplayHDR True Black 500, care impune totodata si un nivel de negru foarte profund. De aici rezulta contrastul infinit de 1.000.000:1, ce rezulta intr-o imagine foarte realista in orice conditii de iluminare ambientala.

Beneficiile ecranelor OLED fac ca cei 500 de niti sa fie perceputi de ochiul uman ca fiind cu 33% mai luminosi ca un ecran LCD traditional si, foarte important, toate caracteristicile imaginilor se pastreaza pe tot intervalul de luminozitate al ecranului.

ZenBook Flip 13 OLED – un laptop care face fata oricarei situatii

ASUS ZenBook Flip 13 UX363 OLED este o alegere premium din seria ZenBook de anul acesta, ingloband tehnologii de ultima ora intr-o carcasa ce cantareste 1.3 kg si are o grosime imposibila de doar 13.9mm pentru un laptop convertibil ce poate fi utilizat pe post de tableta, in mod cort, stand sau ca un simplu laptop. Detaliile fine ale designului sunt familiare pentru ca respecta filosofia Zen, ca orice produs ZenBook.

Dimensiunile reduse ale caracasei au fost posibile prin ingustarea marginilor NanoEdge ale ecranului, care au acum doar 3.9 mm grosime. Din fericire experienta de tastare nu a fost compromisa pentru ca inginerii ASUS au reusit sa integreze o tastatura de dimensiune completa, iluminata, cu taste cu cursa precisa de 1.2 mm, remarcabil pentru un laptop atat de subtire.

Balamaua ErgoLift, cel mai important aspect pentru un convertibil, este o adevarata realizare inginereasca si a fost testata pentru 20.000 de cicluri complete de deschidere. Cu ajutorul ErgoLift, laptopul se transforma in tableta in doar cateva secunde, iar ecranul tactic care distinge 4096 de niveluri diferite de presiune poate fi utilizat impreuna cu stylusul inclus ASUS Pen pentru fluxuri de desenat creative, fara limite.

Pentru ca ZenBook Flip 13 UX363 OLED este o solutie de mobilitate fara compromisuri, componentele interne au fost alese si optimizate pentru a respecta certificarea Intel Evo. Cumparatorii au de ales din mai multe configuratii ce pot ajunge pana la procesoare Intel Core i7 din generatia 11, ajutate de placa video integrata Iris Xe, 16 GB RAM si o unitate de stocare de 1 TB tip SSD. Laptopurile ASUS OLED sunt disponibile pe eShop oficial ASUS.

Dimensiunile carcasei nu afecteaza negativ optiunile de conectivitate, care includ un total de patru porturi: doua Thunderbolt 4 USB Tip-C, utilizate pentru a transfera rapid date, a conecta monitoare externe si pentru a incarca laptopul, plus un port HDMI si unul USB Tip-A. Incarcarea bateriei generoase de 67 Wh se face foarte rapid, 60% in 45 de minute, utilizand un incarcator compact cu mufa USB Tip-C.

Utilizatorii lui ZenBook Flip 13 UX363 OLED vor descoperi ca touchpad-ul NumberPad 2.0 ascunde si un bloc numeric iluminat, ce permite efectuarea de calcule matematice rapide fara a necesita conectarea unui tastaturi externe full-size.